https://ria.ru/20240520/dtp-1947304324.html
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырёх автомобилей на трассе в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:11
2024-05-20T23:11
2024-05-20T23:11
происшествия
курская область
россия
курский район
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ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырёх автомобилей на трассе в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. Столкновение произошло примерно в 18.40 в понедельник на 503 км автодороги М2 "Крым" в Курском районе Курской области. "По предварительным данным, произошло столкновение четырёх автомобилей… В результате ДТП получили ранения 6 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении. По данным УМВД, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик КАМАЗ.
https://ria.ru/20240519/dtp-1947031756.html
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происшествия, курская область, россия, курский район
Происшествия, Курская область, Россия, Курский район
В Курской области шесть человек пострадали в ДТП
Под Курском трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с участием четырех авто