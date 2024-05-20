https://ria.ru/20240520/dtp-1947304324.html

В Курской области шесть человек пострадали в ДТП

В Курской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 20.05.2024

В Курской области шесть человек пострадали в ДТП

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырёх автомобилей на трассе в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:11

2024-05-20T23:11

2024-05-20T23:11

происшествия

курская область

россия

курский район

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ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырёх автомобилей на трассе в Курской области, сообщили в УМВД России по региону. Столкновение произошло примерно в 18.40 в понедельник на 503 км автодороги М2 "Крым" в Курском районе Курской области. "По предварительным данным, произошло столкновение четырёх автомобилей… В результате ДТП получили ранения 6 человек, из них трое детей", - говорится в сообщении. По данным УМВД, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик КАМАЗ.

https://ria.ru/20240519/dtp-1947031756.html

курская область

россия

курский район

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происшествия, курская область, россия, курский район