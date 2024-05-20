https://ria.ru/20240520/dron-1947256357.html

На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов

На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов - РИА Новости, 20.05.2024

На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов

Разные сценарии применения морских дронов опробуют в июле во время форума "Архипелаг 2024" на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:47

2024-05-20T17:47

2024-05-20T17:47

безопасность

технологии

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889567137_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f90333c7f12e36d352ded0a148664a81.png

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разные сценарии применения морских дронов опробуют в июле во время форума "Архипелаг 2024" на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Тестирование сценариев применения морских дронов пройдет 11 и 12 июля на озере Тунайча на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", - сообщили в пресс-службе. "Трек "Морские дроны" на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" поделен на практическую часть для демонстрации и отработки сценариев применения дронов и на цикл экспертных и стратегических сессий, в рамках которой мы обсудим востребованность морских робототехнических платформ в современной экономике. Практическая часть трека пройдет на озере Тунайча 11 и 12 июля", - рассказал лидер трека "Морские дроны" Владимир Шумилов, его слова передала пресс-служба НТИ. В рамках практической части, продолжили в НТИ, планируется продемонстрировать следующие сценарии применения морских дронов: гидрографическая съёмка участка акватории озера Тунайча с помощью безэкипажного судна в автоматическом режиме с выпуском электронной навигационной карты и печатью отчетного планшета, выполнение поисково-спасательных работ, мониторинг экологической обстановки, локализация и удаление с поверхности воды мусора, разлитого топлива и других загрязнений, поиск и обследование затонувших объектов. Как отмечает НТИ, в том числе будет продемонстрирована возможность мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений, подводных трубопроводов, контроля при проведении подводных работ, а также решение задачи комплексирования и обеспечения связи надводных, подводных, воздушных морских роботов в рамках единого информационного пространства.

https://ria.ru/20240328/dron-1936294328.html

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, сахалин