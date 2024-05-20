https://ria.ru/20240520/dron-1947256357.html
На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов
На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов - РИА Новости, 20.05.2024
На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов
Разные сценарии применения морских дронов опробуют в июле во время форума "Архипелаг 2024" на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:47
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Разные сценарии применения морских дронов опробуют в июле во время форума "Архипелаг 2024" на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ. "Тестирование сценариев применения морских дронов пройдет 11 и 12 июля на озере Тунайча на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", - сообщили в пресс-службе. "Трек "Морские дроны" на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" поделен на практическую часть для демонстрации и отработки сценариев применения дронов и на цикл экспертных и стратегических сессий, в рамках которой мы обсудим востребованность морских робототехнических платформ в современной экономике. Практическая часть трека пройдет на озере Тунайча 11 и 12 июля", - рассказал лидер трека "Морские дроны" Владимир Шумилов, его слова передала пресс-служба НТИ. В рамках практической части, продолжили в НТИ, планируется продемонстрировать следующие сценарии применения морских дронов: гидрографическая съёмка участка акватории озера Тунайча с помощью безэкипажного судна в автоматическом режиме с выпуском электронной навигационной карты и печатью отчетного планшета, выполнение поисково-спасательных работ, мониторинг экологической обстановки, локализация и удаление с поверхности воды мусора, разлитого топлива и других загрязнений, поиск и обследование затонувших объектов. Как отмечает НТИ, в том числе будет продемонстрирована возможность мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений, подводных трубопроводов, контроля при проведении подводных работ, а также решение задачи комплексирования и обеспечения связи надводных, подводных, воздушных морских роботов в рамках единого информационного пространства.
https://ria.ru/20240328/dron-1936294328.html
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
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безопасность, технологии, сахалин
Безопасность, Технологии, Сахалин
На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения дронов
На форуме "Архипелаг 2024" опробуют разные сценарии применения морских дронов
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Разные сценарии применения морских дронов опробуют в июле во время форума "Архипелаг 2024" на Сахалине
, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ.
"Тестирование сценариев применения морских дронов пройдет 11 и 12 июля на озере Тунайча на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", - сообщили в пресс-службе.
"Трек "Морские дроны" на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" поделен на практическую часть для демонстрации и отработки сценариев применения дронов и на цикл экспертных и стратегических сессий, в рамках которой мы обсудим востребованность морских робототехнических платформ в современной экономике. Практическая часть трека пройдет на озере Тунайча 11 и 12 июля", - рассказал лидер трека "Морские дроны" Владимир Шумилов, его слова передала пресс-служба НТИ.
В рамках практической части, продолжили в НТИ, планируется продемонстрировать следующие сценарии применения морских дронов: гидрографическая съёмка участка акватории озера Тунайча с помощью безэкипажного судна в автоматическом режиме с выпуском электронной навигационной карты и печатью отчетного планшета, выполнение поисково-спасательных работ, мониторинг экологической обстановки, локализация и удаление с поверхности воды мусора, разлитого топлива и других загрязнений, поиск и обследование затонувших объектов.
Как отмечает НТИ, в том числе будет продемонстрирована возможность мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений, подводных трубопроводов, контроля при проведении подводных работ, а также решение задачи комплексирования и обеспечения связи надводных, подводных, воздушных морских роботов в рамках единого информационного пространства.