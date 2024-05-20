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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский
Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:18
2024-05-20T13:18
2024-05-20T13:18
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 141 пехотной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108 бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении. Потери противника на данном участке фронта за сутки составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 152-мм гаубица Д-20.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила ДРГ ВСУ на острове Переяславский