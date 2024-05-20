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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский - РИА Новости, 20.05.2024

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский

Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:18

2024-05-20T13:18

2024-05-20T13:18

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 141 пехотной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108 бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении. Потери противника на данном участке фронта за сутки составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 152-мм гаубица Д-20.

https://ria.ru/20240516/tank-1946306450.html

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Кирилл Волков

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф