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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/drg-1947179555.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский
Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:18
2024-05-20T13:18
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 141 пехотной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108 бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении. Потери противника на данном участке фронта за сутки составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 152-мм гаубица Д-20.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на острове Переяславский

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила ДРГ ВСУ на острове Переяславский

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Переяславский, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной, 141 пехотной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108 бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. На острове Переяславский уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ", - говорится в сообщении.
Потери противника на данном участке фронта за сутки составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 152-мм гаубица Д-20.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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