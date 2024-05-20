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Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года
Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года - РИА Новости, 20.05.2024
Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года
Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:40
2024-05-20T19:40
2024-05-20T19:45
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщил президент России Владимир Путин."Довольно стабильные показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 миллиона тонн, что незначительно, на 1,8%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он во время совещания по вопросам развития ТЭК.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года
Путин: валовая добыча нефти в РФ с начала года составила 195,7 млн тонн