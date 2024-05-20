https://ria.ru/20240520/dobycha-1947279832.html

Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года

Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года - РИА Новости, 20.05.2024

Путин рассказал о валовой добыче нефти в России с начала года

Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:40

2024-05-20T19:40

2024-05-20T19:45

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Валовая добыча нефти в России с начала года составила 195,7 миллиона тонн, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщил президент России Владимир Путин."Довольно стабильные показатели и в нефтяной отрасли. Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 миллиона тонн, что незначительно, на 1,8%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он во время совещания по вопросам развития ТЭК.

https://ria.ru/20240520/putin-1947279961.html

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экономика, россия, владимир путин