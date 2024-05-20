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Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/devochka-1947272031.html
Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву
Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву - РИА Новости, 20.05.2024
Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву
Пострадавшую при обстреле Белгорода в воскресенье девочку направят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:54
2024-05-20T18:54
специальная военная операция на украине
белгород
москва
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Пострадавшую при обстреле Белгорода в воскресенье девочку направят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 16 мирных жителей региона пострадали при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки, из них десять госпитализированы. В тяжелом состоянии, по данным губернатора, находятся трое, включая одного ребенка. В числе раненых есть 11-летняя девочка, пострадавшая при детонации дрона ВСУ в Белгороде. "Девочке, которая поступила вчера, согласован перевод в Москву в РДКБ (Российская детская клиническая больница - ред.), транспортировка назначена на завтра", - сообщил Иконников.По данным регионального министра, всего после террористических атак в настоящее время в больницах города проходят лечение 49 человек: 27 - в областной больнице, из них пятеро в реанимации, 19 человек в городской больнице №2, из них один в реанимации, трое лечатся в детской областной больнице. "Вся необходимая помощь оказывается, привлечены федеральные специалисты - делаем все, чтобы наши жители скорее поправились", - подчеркнул Иконников.
https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html
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белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Москва, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия
Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву

Девочку, пострадавшую при детонации дрона в Белгороде, оправят на лечение в РДКБ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Пострадавшую при обстреле Белгорода в воскресенье девочку направят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 16 мирных жителей региона пострадали при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки, из них десять госпитализированы. В тяжелом состоянии, по данным губернатора, находятся трое, включая одного ребенка. В числе раненых есть 11-летняя девочка, пострадавшая при детонации дрона ВСУ в Белгороде.
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"Девочке, которая поступила вчера, согласован перевод в Москву в РДКБ (Российская детская клиническая больница - ред.), транспортировка назначена на завтра", - сообщил Иконников.
По данным регионального министра, всего после террористических атак в настоящее время в больницах города проходят лечение 49 человек: 27 - в областной больнице, из них пятеро в реанимации, 19 человек в городской больнице №2, из них один в реанимации, трое лечатся в детской областной больнице.
"Вся необходимая помощь оказывается, привлечены федеральные специалисты - делаем все, чтобы наши жители скорее поправились", - подчеркнул Иконников.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородМоскваБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаПроисшествия
 
 
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