https://ria.ru/20240520/devochka-1947272031.html

Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву

Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву - РИА Новости, 20.05.2024

Пострадавшую при обстреле Белгорода девочку направят в Москву

Пострадавшую при обстреле Белгорода в воскресенье девочку направят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:54

2024-05-20T18:54

2024-05-20T18:54

специальная военная операция на украине

белгород

москва

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Пострадавшую при обстреле Белгорода в воскресенье девочку направят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что 16 мирных жителей региона пострадали при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки, из них десять госпитализированы. В тяжелом состоянии, по данным губернатора, находятся трое, включая одного ребенка. В числе раненых есть 11-летняя девочка, пострадавшая при детонации дрона ВСУ в Белгороде. "Девочке, которая поступила вчера, согласован перевод в Москву в РДКБ (Российская детская клиническая больница - ред.), транспортировка назначена на завтра", - сообщил Иконников.По данным регионального министра, всего после террористических атак в настоящее время в больницах города проходят лечение 49 человек: 27 - в областной больнице, из них пятеро в реанимации, 19 человек в городской больнице №2, из них один в реанимации, трое лечатся в детской областной больнице. "Вся необходимая помощь оказывается, привлечены федеральные специалисты - делаем все, чтобы наши жители скорее поправились", - подчеркнул Иконников.

https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html

https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html

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Наталья Макарова

белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия