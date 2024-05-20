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Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
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10:55 20.05.2024 (обновлено: 11:38 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/devochka-1947128706.html
Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве
Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве
У найденной мертвой в лесопарке на востоке Москвы школьницы была депрессия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:55
2024-05-20T11:38
происшествия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У найденной мертвой в лесопарке на востоке Москвы школьницы была депрессия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, девочка страдала от депрессии, а также высказывала суицидальные мысли", — сказал собеседник агентства. Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.Московская прокуратура сообщала, что в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей 17 мая. С заявлением о не вернувшейся вечером домой дочке обратилась ее мать. В пресс-службе столичного главка СК отмечали, что, по одной из версий, девочка могла скончаться в результате отравления психотропными веществами. Ее подругу госпитализировали.
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происшествия, москва, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве

Девочка, найденная мертвой в лесопарке на востоке Москвы, страдала депрессией

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто обнаружения тела девочки на востоке Москвы
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У найденной мертвой в лесопарке на востоке Москвы школьницы была депрессия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, девочка страдала от депрессии, а также высказывала суицидальные мысли", — сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Московская прокуратура сообщала, что в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей 17 мая. С заявлением о не вернувшейся вечером домой дочке обратилась ее мать.
В пресс-службе столичного главка СК отмечали, что, по одной из версий, девочка могла скончаться в результате отравления психотропными веществами. Ее подругу госпитализировали.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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