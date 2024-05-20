https://ria.ru/20240520/devochka-1947128706.html

Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве

Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве - РИА Новости, 20.05.2024

Источник рассказал подробности о девочке, которую нашли мертвой в Москве

У найденной мертвой в лесопарке на востоке Москвы школьницы была депрессия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:55

2024-05-20T10:55

2024-05-20T11:38

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У найденной мертвой в лесопарке на востоке Москвы школьницы была депрессия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, девочка страдала от депрессии, а также высказывала суицидальные мысли", — сказал собеседник агентства. Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.Московская прокуратура сообщала, что в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда нашли тело девочки 2010 года рождения, пропавшей 17 мая. С заявлением о не вернувшейся вечером домой дочке обратилась ее мать. В пресс-службе столичного главка СК отмечали, что, по одной из версий, девочка могла скончаться в результате отравления психотропными веществами. Ее подругу госпитализировали.

https://ria.ru/20240429/rebenok-1943062249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)