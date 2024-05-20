https://ria.ru/20240520/deti-1947173468.html

В СФ призвали создать реестр детей из новых регионов, нуждающихся в помощи

В СФ призвали создать реестр детей из новых регионов, нуждающихся в помощи - РИА Новости, 20.05.2024

В СФ призвали создать реестр детей из новых регионов, нуждающихся в помощи

Необходимо создать реестр детей, проживающих в новых регионах и нуждающихся в комплексной реабилитации и психологической поддержки после обстрелов со стороны... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:01

2024-05-20T13:01

2024-05-20T13:27

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Необходимо создать реестр детей, проживающих в новых регионах и нуждающихся в комплексной реабилитации и психологической поддержки после обстрелов со стороны Киева, заявила зампред Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко. "Нам необходимо сделать реестр детей, которым необходима комплексная реабилитация по состоянию на сегодняшний день. Также необходима психологическая поддержка детей, которые находились в зоне боевых действий, а также детей, которые с 2014 года проживали на территории Украины, но, тем не менее, подвергались и обстрелам, и психологическому воздействию со стороны украинского режима", - сказала Святенко журналистам. Сенатор отметила, что перед парламентариями также стоит задача по воссоединению семей, которые находятся в разных регионах. "Часть детей находится иногда и за границей. Важно, чтобы наши службы и те ведомства, которые имеют возможность организовать воссоединение детей, этим занимались", - объяснила политик. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения по проведению парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны верхней палаты является ее вице-спикер Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима. -0-

https://ria.ru/20230926/deti-1898701254.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935846987.html

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жилье, киев, украина, донбасс, инна святенко, вячеслав володин, анна кузнецова, госдума рф, совет федерации рф