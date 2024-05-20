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На мужчину, напавшего с ножом на девушку в Москве, завели дело

На мужчину, напавшего с ножом на девушку в Москве, завели дело - РИА Новости, 20.05.2024

На мужчину, напавшего с ножом на девушку в Москве, завели дело

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:51

2024-05-20T20:51

2024-05-20T20:51

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уральский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил сзади девушку ножом на улице на востоке Москвы, сообщает столичный СК в Telegram-канале. "Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что на улице Уральская к девушке 2002 года рождения сзади подошёл неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в шею, после чего скрылся, злоумышленник был задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения. При нём обнаружен складной нож. Также сообщается, что нарядом скорой помощи девушка была доставлена в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html

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происшествия, москва, россия, уральский, следственный комитет россии (ск рф)