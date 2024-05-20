https://ria.ru/20240520/briks-1947160259.html
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 20.05.2024
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:11
2024-05-20T12:11
2024-05-20T12:17
нижний новгород
россия
брикс
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Приглашения разосланы, сейчас поступают ответы. Интерес к мероприятию большой. Конечно, мы исходим из того, что все участники БРИКС будут представлены на этом мероприятия на уровне министров", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c79c1df8a3ce9e296572b635face6d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, россия, брикс, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Нижний Новгород, Россия, БРИКС, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
МИД России пригласил министров стран БРИКС на саммит в Нижнем Новгороде в июне