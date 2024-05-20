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Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 20.05.2024
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12:11 20.05.2024 (обновлено: 12:17 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/briks-1947160259.html
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 20.05.2024
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:11
2024-05-20T12:17
нижний новгород
россия
брикс
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Приглашения разосланы, сейчас поступают ответы. Интерес к мероприятию большой. Конечно, мы исходим из того, что все участники БРИКС будут представлены на этом мероприятия на уровне министров", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
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нижний новгород, россия, брикс, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Нижний Новгород, Россия, БРИКС, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

МИД России пригласил министров стран БРИКС на саммит в Нижнем Новгороде в июне

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Приглашения разосланы, сейчас поступают ответы. Интерес к мероприятию большой. Конечно, мы исходим из того, что все участники БРИКС будут представлены на этом мероприятия на уровне министров", - сказал он журналистам.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Кремле не исключили, что Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани
14 мая, 17:32
 
Нижний НовгородРоссияБРИКССергей РябковВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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