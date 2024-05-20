https://ria.ru/20240520/briks-1947160259.html

Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 20.05.2024

Россия разослала приглашения на встречу глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:11

2024-05-20T12:11

2024-05-20T12:17

нижний новгород

россия

брикс

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва разослала приглашения на предстоящее заседание Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сейчас поступают ответы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Приглашения разосланы, сейчас поступают ответы. Интерес к мероприятию большой. Конечно, мы исходим из того, что все участники БРИКС будут представлены на этом мероприятия на уровне министров", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html

нижний новгород

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Кирилл Волков

нижний новгород, россия, брикс, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)