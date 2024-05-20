Рейтинг@Mail.ru
Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/borrel-1947304920.html
Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС
Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2024
Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест в отношении... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:19
2024-05-20T23:19
в мире
израиль
брюссель
сша
жозеп боррель
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934738445_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_a52ab9bf1d4ca8b95c418fd055be9138.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров палестинского движения ХАМАС, а также напомнил, что суд является независимым в своих решениях. "Я принял к сведению решение прокурора МУС запросить ордера на арест в Отделении предварительного производства МУС в отношении Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Мандат МУС, как независимого международного учреждения, заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений в соответствии с международным правом", - написал Боррель в сети X. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. США, ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.
https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html
израиль
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934738445_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_fcd5507dbcb9c7bd7b01164b7adbc8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, брюссель, сша, жозеп боррель, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Брюссель, США, Жозеп Боррель, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Боррель принял к сведению запрос прокурора МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров палестинского движения ХАМАС, а также напомнил, что суд является независимым в своих решениях.
«
"Я принял к сведению решение прокурора МУС запросить ордера на арест в Отделении предварительного производства МУС в отношении Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Мандат МУС, как независимого международного учреждения, заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений в соответствии с международным правом", - написал Боррель в сети X.
Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
США, ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Конгресс готов применить любые меры против МУС, заявил спикер Джонсон
Вчера, 21:37
 
В миреИзраильБрюссельСШАЖозеп БоррельБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала