https://ria.ru/20240520/borrel-1947304920.html

Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2024

Боррель принял к сведению запрос МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест в отношении... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:19

2024-05-20T23:19

2024-05-20T23:19

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исмаил хания

международный уголовный суд

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест в отношении руководителей Израиля и лидеров палестинского движения ХАМАС, а также напомнил, что суд является независимым в своих решениях. "Я принял к сведению решение прокурора МУС запросить ордера на арест в Отделении предварительного производства МУС в отношении Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Мандат МУС, как независимого международного учреждения, заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений в соответствии с международным правом", - написал Боррель в сети X. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. США, ряд стран ЕС выступили с критикой этого решения прокурора МУС.

https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html

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