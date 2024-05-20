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На Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
На Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.05.2024
На Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:58
2024-05-20T22:58
2024-05-20T23:01
специальная военная операция на украине
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белгородская область
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале."Двадцатого мая т.г. около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240520/ataki-1947201156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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На Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
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