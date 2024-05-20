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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947297195.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 20.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:57
2024-05-20T21:57
в мире
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кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.20 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 19.55 до 20.20 ВСУ обстреливали Кировский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266639.html
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в мире, космос - риа наука, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Космос - РИА Наука, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.20 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, с 19.55 до 20.20 ВСУ обстреливали Кировский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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