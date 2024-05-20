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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 20.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:57
2024-05-20T21:57
2024-05-20T21:57
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.20 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 19.55 до 20.20 ВСУ обстреливали Кировский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка