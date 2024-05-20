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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 20.05.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:57

2024-05-20T21:57

2024-05-20T21:57

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 21.20 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, с 19.55 до 20.20 ВСУ обстреливали Кировский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947266639.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины