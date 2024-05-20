https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947211184.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.05.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ в РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:10
2024-05-20T15:10
2024-05-20T15:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале."Двадцатого мая текущего года около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над территорией Белгородской области