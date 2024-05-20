https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947211184.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.05.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ в РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:10

2024-05-20T15:10

2024-05-20T15:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщило в понедельник Минобороны РФ в телеграм-канале."Двадцатого мая текущего года около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), пво