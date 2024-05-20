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Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 20.05.2024
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09:52 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947112803.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 20.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:52
2024-05-20T09:52
донецк
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:40 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях не сообщается. Отмечается, что в 2.00 и 6.35 по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html
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донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник сбросил снаряд на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:40 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях не сообщается.
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Отмечается, что в 2.00 и 6.35 по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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