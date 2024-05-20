https://ria.ru/20240520/bespilotnik-1947112803.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 20.05.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:52

2024-05-20T09:52

2024-05-20T09:52

донецк

кировский район

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник обстрелял Кировский район Донецка, сбросив один боеприпас, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:40 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. О последствиях не сообщается. Отмечается, что в 2.00 и 6.35 по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240519/obstrel-1947067281.html

https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия