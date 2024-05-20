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Полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек - РИА Новости, 20.05.2024
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Полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек
Полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек - РИА Новости, 20.05.2024
Полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек
Полет турецкого БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, отслеживали более 200 тысяч РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:23
2024-05-20T02:23
в мире
иран
турция
хосейн амир абдоллахиан
flightradar24
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полет турецкого БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, отслеживали более 200 тысяч человек через портал Flightradar24, следует из данных портала. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) БПЛА достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП. По состоянию на 01.29 по московскому времени за полетом БПЛА следили 208 тысяч человек, на тот момент он стал самым отслеживаемым полётом на портале. По состоянию на 02.00 мск сайт турецкого госагентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры БПЛА в прямом эфире. Ударный БПЛА Akıncı применяется турецкими ВС с 2021 года и состоит на вооружении армий ряда стран мира. БПЛА использовались во время ликвидации последствий землетрясений в Турции в феврале 2023 года.
https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html
иран
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в мире, иран, турция, хосейн амир абдоллахиан, flightradar24, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Турция, Хосейн Амир Абдоллахиан, Flightradar24, Крушение вертолета президента Ирана
Полет турецкого БПЛА в Иране отслеживали более 200 тысяч человек

Flightradar24: более 200 тысяч человек отслеживали полет турецкого БПЛА в Иране

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полет турецкого БПЛА Akıncı, который участвует в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, отслеживали более 200 тысяч человек через портал Flightradar24, следует из данных портала.
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА Akıncı. По состоянию на 01.15 по местному времени (00.45 мск) БПЛА достиг иранской провинции Верзеган, где произошло ЧП.
По состоянию на 01.29 по московскому времени за полетом БПЛА следили 208 тысяч человек, на тот момент он стал самым отслеживаемым полётом на портале. По состоянию на 02.00 мск сайт турецкого госагентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры БПЛА в прямом эфире.
Ударный БПЛА Akıncı применяется турецкими ВС с 2021 года и состоит на вооружении армий ряда стран мира. БПЛА использовались во время ликвидации последствий землетрясений в Турции в феврале 2023 года.
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В миреИранТурцияХосейн Амир АбдоллахианFlightradar24Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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