https://ria.ru/20240520/belgorod-1947106510.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:37
2024-05-20T09:37
2024-05-20T09:37
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.01 мск. Через 13 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Также угрозу отменили в Шебекинском округе и городе Шебекино.
https://ria.ru/20240520/vasilevka-1947098440.html
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности