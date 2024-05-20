Байден назвал возмутительным решение МУС об аресте руководства Израиля
Байден: решение МУС добиваться ордера против руководителей Израиля возмутительно
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение главного прокурора Международного уголовного суда добиваться ордера на арест руководства Израиля и заверил израильскую сторону в непоколебимой поддержке.
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"Решение главного прокурора МУС добиваться ордера против руководителей Израиля возмутительно. Скажу ясно, что бы прокурор ни пытался привести в качестве доводов, нет никакой равнозначности между Израилем и ХАМАС", - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Нетаньяху отреагировал на решение прокурора МУС
Вчера, 20:00
Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
По словам президента США, Вашингтон "всегда будет поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности". США не признают полномочий МУС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.