https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

Эксперт прокомментировал гибель Раиси

Эксперт прокомментировал гибель Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт прокомментировал гибель Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации может притормозить начатый Раиси процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем, но... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:52

2024-05-20T08:52

2024-05-20T14:33

в мире

иран

сша

израиль

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации может притормозить начатый Раиси процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем, но радикальных изменений во внешнеполитической линии Тегерана ожидать не стоит, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. "Возможно, некоторые линии, направленные на то, чтобы добиться снижения градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США, могут в ближайшей перспективе не иметь того продолжения, которое они имели в последнее время. Президент (Раиси. — Прим. ред.) играл роль, у него была определенная позиция", — сказал Бакланов.Он подчеркнул, что контакты по снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном могут стать менее интенсивными. "Они могут притормозиться с учетом усиления напряженности в стране, которое неизбежно будет. В такие периоды стараются не добавлять в повестку дня важных и возможно резонансных событий во внешней политике", — сказал эксперт. По его словам, обсуждение причин произошедшего будет носить "эмоциональный характер", но оно вряд ли изменит общую линию Ирана на внешнеполитическом треке. "Основные (направления политики исламской республики. — Прим. ред.) не изменятся. Это результат гораздо более всеобъемлющего понимания, которое существует в Иране. Там есть возможности политической борьбы. Это своеобразная демократия восточного плана. <...> Соотношение сил не может радикально измениться из-за ухода кого-то из высших руководителей", — заявил Бакланов.Он добавил, что перемены во внутриполитическом климате все же будут: начнется борьба за управленческие посты. "В этом плане задача нынешнего руководства будет — не допустить никаких признаков дестабилизации ситуации. Это будет не так легко сделать, учитывая определенную наэлектризованность", — подчеркнул эксперт, указав, что для сохранения стабильности в Иране у политической элиты страны есть все инструменты.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947061218.html

https://ria.ru/20240519/avariya-1947050492.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

иран

сша

израиль

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в мире, иран, сша, израиль, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана