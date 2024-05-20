https://ria.ru/20240520/avdeevka-1947080391.html

Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки

Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки - РИА Новости, 20.05.2024

Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки

Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:05

2024-05-20T03:05

2024-05-20T03:05

общество

авдеевка

мариуполь

донецкая народная республика

марат хуснуллин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Мы запускаем везде, где возможно, дополнительные мастер-планы. Например, Геническа делаем мастер-план, Мелитополя. Наверное, подойдет время, и мы в течение года начнем делать и (мастер-план - ред.) Авдеевки. Но в Авдеевке сейчас задача - определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом", - рассказал Хуснуллин. Он напомнил, что ранее уже был разработан и утвержден мастер-план восстановления и развития Мариуполя. "На сегодняшний день, если говорить про Мариуполь, у нас мастер-план утвержден. Мы там в комплексе смотрим - и жилье, и благоустройство. Если мы сначала начинали с того, чтобы тепло подать, закрыть тепловой контур, воду, электричество подать, то теперь мы, уже решив эту задачу по многоквартирному жилью, работаем на задачу комплексного благоустройства - это фасады, замена лифтов, это и капитальный ремонт жилого фонда, и капитальный ремонт инфраструктуры. То есть мы шаг за шагом идем по этому направлению", - отметил вице-премьер. Ранее Хуснуллин сообщал, что стоит задача к 2030 году довести уровень жизни в новых регионах до среднероссийского. Мастер-план по Мариуполю рассчитан до 2035 года включительно, при этом основные восстановительные работы в историческом центре города планируется завершить до конца 2024 года.

https://ria.ru/20240511/avdeevka-1945255468.html

https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html

авдеевка

мариуполь

донецкая народная республика

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общество, авдеевка, мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин