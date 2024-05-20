Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/avdeevka-1947080391.html
Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки
Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки - РИА Новости, 20.05.2024
Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки
Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:05
2024-05-20T03:05
общество
авдеевка
мариуполь
донецкая народная республика
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931689784_0:0:3272:1842_1920x0_80_0_0_94f67eb9f8cfd5c5df994d20e0cc1505.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Мы запускаем везде, где возможно, дополнительные мастер-планы. Например, Геническа делаем мастер-план, Мелитополя. Наверное, подойдет время, и мы в течение года начнем делать и (мастер-план - ред.) Авдеевки. Но в Авдеевке сейчас задача - определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом", - рассказал Хуснуллин. Он напомнил, что ранее уже был разработан и утвержден мастер-план восстановления и развития Мариуполя. "На сегодняшний день, если говорить про Мариуполь, у нас мастер-план утвержден. Мы там в комплексе смотрим - и жилье, и благоустройство. Если мы сначала начинали с того, чтобы тепло подать, закрыть тепловой контур, воду, электричество подать, то теперь мы, уже решив эту задачу по многоквартирному жилью, работаем на задачу комплексного благоустройства - это фасады, замена лифтов, это и капитальный ремонт жилого фонда, и капитальный ремонт инфраструктуры. То есть мы шаг за шагом идем по этому направлению", - отметил вице-премьер. Ранее Хуснуллин сообщал, что стоит задача к 2030 году довести уровень жизни в новых регионах до среднероссийского. Мастер-план по Мариуполю рассчитан до 2035 года включительно, при этом основные восстановительные работы в историческом центре города планируется завершить до конца 2024 года.
https://ria.ru/20240511/avdeevka-1945255468.html
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930680510.html
авдеевка
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931689784_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ce8152ca35b999582fb2f974b1523f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авдеевка, мариуполь, донецкая народная республика, марат хуснуллин
Общество, Авдеевка, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин
Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки

Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Авдеевке
Российский военнослужащий в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Дарья Ураева. Мастер-план развития освобожденной Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«
"Мы запускаем везде, где возможно, дополнительные мастер-планы. Например, Геническа делаем мастер-план, Мелитополя. Наверное, подойдет время, и мы в течение года начнем делать и (мастер-план - ред.) Авдеевки. Но в Авдеевке сейчас задача - определить, какое количество людей останется на зиму, и как мы их обеспечим самыми простыми коммунальными услугами: водой, электричеством и теплом", - рассказал Хуснуллин.
Пушилин: В Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону
11 мая, 15:54
Он напомнил, что ранее уже был разработан и утвержден мастер-план восстановления и развития Мариуполя.
"На сегодняшний день, если говорить про Мариуполь, у нас мастер-план утвержден. Мы там в комплексе смотрим - и жилье, и благоустройство. Если мы сначала начинали с того, чтобы тепло подать, закрыть тепловой контур, воду, электричество подать, то теперь мы, уже решив эту задачу по многоквартирному жилью, работаем на задачу комплексного благоустройства - это фасады, замена лифтов, это и капитальный ремонт жилого фонда, и капитальный ремонт инфраструктуры. То есть мы шаг за шагом идем по этому направлению", - отметил вице-премьер.
Ранее Хуснуллин сообщал, что стоит задача к 2030 году довести уровень жизни в новых регионах до среднероссийского. Мастер-план по Мариуполю рассчитан до 2035 года включительно, при этом основные восстановительные работы в историческом центре города планируется завершить до конца 2024 года.
Марат Хуснуллин во время посещения Авдеевки. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Авдеевку можно будет оперативно восстановить, заявил Хуснуллин
2 марта, 13:12
 
ОбществоАвдеевкаМариупольДонецкая Народная РеспубликаМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала