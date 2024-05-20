https://ria.ru/20240520/ataka-1947251116.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе - РИА Новости, 20.05.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:21
2024-05-20T17:21
2024-05-20T17:21
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белгородская область
россия
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. Село Муром Шебекинского горокруга находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе
Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект связи в белгородском селе Муром