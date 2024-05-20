https://ria.ru/20240520/ataka-1947251116.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе

Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе - РИА Новости, 20.05.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:21

2024-05-20T17:21

2024-05-20T17:21

жкх

белгородская область

россия

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. Село Муром Шебекинского горокруга находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20240519/devochka-1947034404.html

белгородская область

россия

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, белгородская область, россия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины