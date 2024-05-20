https://ria.ru/20240520/astrakhan-1947259054.html

Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани

Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани - РИА Новости, 20.05.2024

Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани

Более 36 тысяч человек стали участниками IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, который прошел в Астраханской области с 17 по 19 мая,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:53

2024-05-20T17:53

2024-05-20T17:53

астраханская область

астрахань

литература

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947256539_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_406302e794108fc6947484a2aae63f32.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Более 36 тысяч человек стали участниками IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, который прошел в Астраханской области с 17 по 19 мая, сообщает министерство культуры региона. "В регионе завершился IV Международный литературный фестиваль для детей и молодежи. Его участниками стали более 36 тысяч человек. Масштабное мероприятие было организовано благодаря нацпроекту "Культура", - говорится в сообщении. В рамках литературного события прошло более 50 творческих встреч с участием известных детских писателей из России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Учреждения культуры, образования, спортивных организаций, социальной сферы развернули в Театральном парке творческие площадки, где гостей ждали разнообразные интерактивные развлечения. Для посетителей провели мастер-классы, интеллектуальные игры, семейные состязания и театрализованные представления. Кроме того, на торжественном закрытии фестиваля наградили победителей областных литературных библиотечных конкурсов, посвященных традициям семейного чтения.

https://ria.ru/20240520/proizvodstvo-1947221980.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астрахань, литература