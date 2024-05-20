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Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани - РИА Новости, 20.05.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
17:53 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/astrakhan-1947259054.html
Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани
Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани - РИА Новости, 20.05.2024
Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани
Более 36 тысяч человек стали участниками IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, который прошел в Астраханской области с 17 по 19 мая,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:53
2024-05-20T17:53
астраханская область
астрахань
литература
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Более 36 тысяч человек стали участниками IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, который прошел в Астраханской области с 17 по 19 мая, сообщает министерство культуры региона. "В регионе завершился IV Международный литературный фестиваль для детей и молодежи. Его участниками стали более 36 тысяч человек. Масштабное мероприятие было организовано благодаря нацпроекту "Культура", - говорится в сообщении. В рамках литературного события прошло более 50 творческих встреч с участием известных детских писателей из России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Учреждения культуры, образования, спортивных организаций, социальной сферы развернули в Театральном парке творческие площадки, где гостей ждали разнообразные интерактивные развлечения. Для посетителей провели мастер-классы, интеллектуальные игры, семейные состязания и театрализованные представления. Кроме того, на торжественном закрытии фестиваля наградили победителей областных литературных библиотечных конкурсов, посвященных традициям семейного чтения.
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астрахань, литература
Астраханская область, Астрахань, Литература

Более 36 тысяч человек участвовали в литературном фестивале в Астрахани

© Фото : Министерство культуры Астраханской областиIV Международный литературный фестиваль для детей и молодежи в Астраханской области
IV Международный литературный фестиваль для детей и молодежи в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Более 36 тысяч человек стали участниками IV Международного литературного фестиваля для детей и молодежи, который прошел в Астраханской области с 17 по 19 мая, сообщает министерство культуры региона.
"В регионе завершился IV Международный литературный фестиваль для детей и молодежи. Его участниками стали более 36 тысяч человек. Масштабное мероприятие было организовано благодаря нацпроекту "Культура", - говорится в сообщении.
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Производство кроссовок запустили в Астраханской области
Вчера, 15:43
В рамках литературного события прошло более 50 творческих встреч с участием известных детских писателей из России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.
Учреждения культуры, образования, спортивных организаций, социальной сферы развернули в Театральном парке творческие площадки, где гостей ждали разнообразные интерактивные развлечения. Для посетителей провели мастер-классы, интеллектуальные игры, семейные состязания и театрализованные представления.
Кроме того, на торжественном закрытии фестиваля наградили победителей областных литературных библиотечных конкурсов, посвященных традициям семейного чтения.
 
Астраханская областьАстраханьЛитература
 
 
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