https://ria.ru/20240520/arest-1947263362.html

Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест

Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест - РИА Новости, 20.05.2024

Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД Георгия Черкезова по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:06

2024-05-20T18:06

2024-05-20T19:43

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД Георгия Черкезова по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда первому заместителю генерального директора АО "ВРК-1" Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста <...> до 19 июля 2024 года с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", — сказали в суде.В пресс-службе отметили, что ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере".По данным следствия, Черкезов, используя сведения, которыми он располагал в силу занимаемой должности, с целью личного обогащения организовывал заключение контактов по заниженной стоимости, чем причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.

https://ria.ru/20240517/kibardin-1946712633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ржд, происшествия, москва, россия