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Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест
Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест - РИА Новости, 20.05.2024
Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест
Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД Георгия Черкезова по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:06
2024-05-20T18:06
2024-05-20T19:43
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД Георгия Черкезова по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда первому заместителю генерального директора АО "ВРК-1" Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста <...> до 19 июля 2024 года с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", — сказали в суде.В пресс-службе отметили, что ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере".По данным следствия, Черкезов, используя сведения, которыми он располагал в силу занимаемой должности, с целью личного обогащения организовывал заключение контактов по заниженной стоимости, чем причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.
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ржд, происшествия, москва, россия
РЖД, Происшествия, Москва, Россия
Топ-менеджера "дочки" РЖД Черкезова отправили под домашний арест
Топ-менеджера "дочки" РЖД отправили под домашний арест за крупное мошенничество
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД Георгия Черкезова по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда первому заместителю генерального директора АО "ВРК-1" Черкезову Георгию Георгиевичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста <...> до 19 июля 2024 года с установлением на период домашнего ареста определенных запретов", — сказали в суде.
В пресс-службе отметили, что ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере".
По данным следствия, Черкезов, используя сведения, которыми он располагал в силу занимаемой должности, с целью личного обогащения организовывал заключение контактов по заниженной стоимости, чем причинил РЖД материальный ущерб в крупном размере.