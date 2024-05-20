https://ria.ru/20240520/arest-1947235322.html

ХАМАС призвало МУС выдать ордеры на арест всего руководства Израиля

ХАМАС призвало МУС выдать ордеры на арест всего руководства Израиля - РИА Новости, 20.05.2024

ХАМАС призвало МУС выдать ордеры на арест всего руководства Израиля

Палестинское движение ХАМАС потребовало от прокурора Международного уголовного суда (МУС) отменить решение об ордерах на арест его лидеров, призвав его... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:27

2024-05-20T16:27

2024-05-20T16:43

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рафах (провинция)

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ТУНИС, 20 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС потребовало от прокурора Международного уголовного суда (МУС) отменить решение об ордерах на арест его лидеров, призвав его арестовать все руководство Израиля, говорится в заявлении организации."ХАМАС требует от главного прокурора Международного уголовного суда выдать ордеры на арест и задержание всех военных преступников, включая лидеров оккупантов, офицеров и солдат, участвовавших в преступлениях против палестинского народа. Он также требует отмены всех ордеров на арест, выданных в отношении лидеров палестинского народа, так как они противоречат конвенциям и резолюциям ООН", - говорится в заявлении движения.В заявлении ХАМАС отмечается, что движение "осуждает попытки главного прокурора МУС приравнять жертву к палачу, выдав ордера на арест ряда лидеров палестинского сопротивления".Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йовав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240520/iran-1947202565.html

https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240517/ssha-1946559765.html

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