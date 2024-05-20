https://ria.ru/20240520/amerikanets-1947130959.html

Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО

Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО - РИА Новости, 20.05.2024

Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО

Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже во Владивостоке, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО, отношение сотрудников колонии и РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:05

2024-05-20T11:05

2024-05-20T11:05

происшествия

владивосток

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сша

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже во Владивостоке, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО, отношение сотрудников колонии и сокамерников, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин. "Мы несколько раз уточнили у Гордона, имеются у него жалобы на условия содержания, отношение сотрудников и сокамерников, он ответил отрицательно", - сказал Найдин по итогам посещения СИЗО в понедельник. Он отметил, что Блэк содержится в четырехместной камере. "Камера сухая, светлая, находится на четвертом этаже. Окно камеры выходит на море, вид открывается замечательный", - добавил Найдин. Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владивосток, россия, сша