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Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО - РИА Новости, 20.05.2024
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11:05 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/amerikanets-1947130959.html
Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО
Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО - РИА Новости, 20.05.2024
Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО
Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже во Владивостоке, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО, отношение сотрудников колонии и РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:05
2024-05-20T11:05
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже во Владивостоке, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО, отношение сотрудников колонии и сокамерников, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин. "Мы несколько раз уточнили у Гордона, имеются у него жалобы на условия содержания, отношение сотрудников и сокамерников, он ответил отрицательно", - сказал Найдин по итогам посещения СИЗО в понедельник. Он отметил, что Блэк содержится в четырехместной камере. "Камера сухая, светлая, находится на четвертом этаже. Окно камеры выходит на море, вид открывается замечательный", - добавил Найдин. Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
https://ria.ru/20240507/istochnik-1944319823.html
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происшествия, владивосток, россия, сша
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Арестованный во Владивостоке американец не жалуется на условия в СИЗО

Арестованный во Владивостоке за кражу солдат Блэк не жалуется на условия в СИЗО

© Фото : соцсетиВоеннослужащий Армии США Гордон Блэк
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : соцсети
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по обвинению в краже во Владивостоке, не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО, отношение сотрудников колонии и сокамерников, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Найдин.
"Мы несколько раз уточнили у Гордона, имеются у него жалобы на условия содержания, отношение сотрудников и сокамерников, он ответил отрицательно", - сказал Найдин по итогам посещения СИЗО в понедельник.
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Он отметил, что Блэк содержится в четырехместной камере. "Камера сухая, светлая, находится на четвертом этаже. Окно камеры выходит на море, вид открывается замечательный", - добавил Найдин.
Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.
Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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