https://ria.ru/20240520/agenty-1947216881.html
В Харьковской области сообщили о подготовке Киевом "спящих агентов"
В Харьковской области сообщили о подготовке Киевом "спящих агентов" - РИА Новости, 20.05.2024
В Харьковской области сообщили о подготовке Киевом "спящих агентов"
Спецслужбы Украины готовятся развивать сеть "спящих агентов", которые будут выдавать себя за местных при освобождении войсками РФ Харьковской области и ждать... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:28
2024-05-20T15:28
2024-05-20T16:17
харьковская область
киев
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Спецслужбы Украины готовятся развивать сеть "спящих агентов", которые будут выдавать себя за местных при освобождении войсками РФ Харьковской области и ждать указаний от Киева, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."Спецслужбы Украины формируют "новых местных жителей", которые будут иметь официальные документы, подтверждающие, что они действительно местные. Они будут знать саму местность, традиции, обычаи... При освобождении Харьковской области войсками РФ ... будут осуществлять свою деятельность", - сказал Лисняк.По его словам, такие "спящие" агенты будут устраиваться на работу и ждать указаний от Киева."Они будут отслеживать действия администрации, военных. Будут передавать туда информацию", - добавил Лисняк.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947216165.html
https://ria.ru/20240520/povestki-1947209905.html
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, киев, в мире
Харьковская область, Киев, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области сообщили о подготовке Киевом "спящих агентов"
Власти Харьковской области сообщили, что Киев готовит сеть "спящих агентов"
БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Спецслужбы Украины готовятся развивать сеть "спящих агентов", которые будут выдавать себя за местных при освобождении войсками РФ Харьковской области и ждать указаний от Киева, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Спецслужбы Украины формируют "новых местных жителей", которые будут иметь официальные документы, подтверждающие, что они действительно местные. Они будут знать саму местность, традиции, обычаи... При освобождении Харьковской области войсками РФ ... будут осуществлять свою деятельность", - сказал Лисняк.
По его словам, такие "спящие" агенты будут устраиваться на работу и ждать указаний от Киева.
"Они будут отслеживать действия администрации, военных. Будут передавать туда информацию", - добавил Лисняк.