https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html

Россия впервые запустила спутники связи с 5G

Россия впервые запустила спутники связи с 5G - РИА Новости, 20.05.2024

Россия впервые запустила спутники связи с 5G

Российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G, сообщило Минцифры в Telegram. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:57

2024-05-20T12:57

2024-05-20T14:07

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максут шадаев

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G, сообщило Минцифры в Telegram. "Российская компания "Бюро 1440" запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами", — уточнили в ведомстве. Их разработка заняла менее 14 месяцев. Спутники миссии "Рассвет-2" в два раза больше по массе и габаритам, так как на них установили больше нового оборудования. Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия "Рассвет-1" стартовала в июне прошлого года и была признана полностью успешной. При прохождении первой миссии скорость составляла 48 мегабит в секунду, а задержка — 42 миллисекунды. Такие данные дают возможность сделать видеозвонок на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. "Результаты миссии "Рассвет-2" ожидаются в ближайшие месяцы", — отметили в министерстве. Там добавили, что аппараты продолжат тестировать еще несколько месяцев. Это позволит создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начав свою работу в 2027-м. "Для министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив", — прокомментировал глава Минцифры Максут Шадаев.Он пожелал "Бюро 1440" продолжать добиваться новых целей.

https://ria.ru/20240329/5g-1936659986.html

https://ria.ru/20240517/rosstat-1946783330.html

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россия, максут шадаев, космос - риа наука