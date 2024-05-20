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Россия впервые запустила спутники связи с 5G - РИА Новости, 20.05.2024
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12:57 20.05.2024 (обновлено: 14:07 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
Россия впервые запустила спутники связи с 5G
Россия впервые запустила спутники связи с 5G - РИА Новости, 20.05.2024
Россия впервые запустила спутники связи с 5G
Российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G, сообщило Минцифры в Telegram. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:57
2024-05-20T14:07
россия
максут шадаев
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G, сообщило Минцифры в Telegram. "Российская компания "Бюро 1440" запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами", — уточнили в ведомстве. Их разработка заняла менее 14 месяцев. Спутники миссии "Рассвет-2" в два раза больше по массе и габаритам, так как на них установили больше нового оборудования. Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия "Рассвет-1" стартовала в июне прошлого года и была признана полностью успешной. При прохождении первой миссии скорость составляла 48 мегабит в секунду, а задержка — 42 миллисекунды. Такие данные дают возможность сделать видеозвонок на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. "Результаты миссии "Рассвет-2" ожидаются в ближайшие месяцы", — отметили в министерстве. Там добавили, что аппараты продолжат тестировать еще несколько месяцев. Это позволит создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начав свою работу в 2027-м. "Для министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив", — прокомментировал глава Минцифры Максут Шадаев.Он пожелал "Бюро 1440" продолжать добиваться новых целей.
https://ria.ru/20240329/5g-1936659986.html
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россия, максут шадаев, космос - риа наука
Россия, Максут Шадаев, Космос - РИА Наука
Россия впервые запустила спутники связи с 5G

Минцифры: РФ впервые запустила низкоорбитальные спутники связи с 5G

© Фото : БЮРО 1440Спутник миссии "Рассвет-2" на орбите
Спутник миссии Рассвет-2 на орбите - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : БЮРО 1440
Спутник миссии "Рассвет-2" на орбите
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые аппараты используют связь 5G, сообщило Минцифры в Telegram.
«
"Российская компания "Бюро 1440" запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами", — уточнили в ведомстве.
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Их разработка заняла менее 14 месяцев. Спутники миссии "Рассвет-2" в два раза больше по массе и габаритам, так как на них установили больше нового оборудования.
Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия "Рассвет-1" стартовала в июне прошлого года и была признана полностью успешной.
При прохождении первой миссии скорость составляла 48 мегабит в секунду, а задержка — 42 миллисекунды. Такие данные дают возможность сделать видеозвонок на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K.
"Результаты миссии "Рассвет-2" ожидаются в ближайшие месяцы", — отметили в министерстве.
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Там добавили, что аппараты продолжат тестировать еще несколько месяцев. Это позволит создать отечественный сервис широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну, начав свою работу в 2027-м.
"Для министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив", — прокомментировал глава Минцифры Максут Шадаев.
Он пожелал "Бюро 1440" продолжать добиваться новых целей.
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