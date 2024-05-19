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Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова
Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова - РИА Новости, 19.05.2024
Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова
В офисе президента Украины Владимира Зеленского была паника из-за внезапного наступления российской армии под Харьковом, заявил киевский политолог Константин... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:15
2024-05-19T18:15
2024-05-19T18:15
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского была паника из-за внезапного наступления российской армии под Харьковом, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Андрей Юсов, советник (главы ГУР МО Украины. — Прим. ред.) Кирилла Буданова*, <…> не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны (главкома ВСУ) Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — рассказал эксперт.По его мнению, украинское руководство "не готовилось" к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.*Внесен в список террористов и экстремистов.
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В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Вооруженные силы Украины, Россия
Юсов молчал. В Киеве сообщили об истерике в офисе Зеленского из-за Харькова
Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом