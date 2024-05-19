https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947026220.html

"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России

"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России - РИА Новости, 19.05.2024

"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что саммит в Швейцарии поможет "принудить Россию к РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:39

2024-05-19T16:39

2024-05-19T16:39

в мире

россия

швейцария

украина

владимир зеленский

владимир хохлов

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что саммит в Швейцарии поможет "принудить Россию к миру"."Почему ты так много врешь? Разве ты не знаешь, что рано или поздно тебе придется ответить за всю эту ложь?" — возмутился Jeff."Зеленский — диктатор. Он не хочет мира. Он говорит о нем, но ничего не делает", —отметил Joseph Pino."Возьми ответственность за этот хаос! У тебя есть время до вторника (20 мая истекает срок его полномочий. — Прим. ред.)", — обратилась к главе киевского режима Mira D."Если ты продолжишь запускать ракеты и дроны по России, они продолжат забирать у тебя территории и отбросят тебя далеко назад. Возможно, ты захочешь остановиться прежде, чем потеряешь еще двадцать процентов территории", — подытожил Justin_Ayres.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла стране приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240519/senator-1947012820.html

https://ria.ru/20240519/zakon-1946997750.html

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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, владимир хохлов