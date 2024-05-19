"За все ответишь": Зеленского поставили на место после слов о России
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что саммит в Швейцарии поможет "принудить Россию к миру".
"Почему ты так много врешь? Разве ты не знаешь, что рано или поздно тебе придется ответить за всю эту ложь?" — возмутился Jeff.
"Зеленский — диктатор. Он не хочет мира. Он говорит о нем, но ничего не делает", —отметил Joseph Pino.
"Возьми ответственность за этот хаос! У тебя есть время до вторника (20 мая истекает срок его полномочий. — Прим. ред.)", — обратилась к главе киевского режима Mira D.
"Если ты продолжишь запускать ракеты и дроны по России, они продолжат забирать у тебя территории и отбросят тебя далеко назад. Возможно, ты захочешь остановиться прежде, чем потеряешь еще двадцать процентов территории", — подытожил Justin_Ayres.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла стране приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.