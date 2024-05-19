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СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
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18:24 19.05.2024 (обновлено: 18:39 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/zasedanie-1947041294.html
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана
Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:24
2024-05-19T18:39
в мире
иран
авария с вертолетом президента ирана
ибрахим раиси
али хаменеи
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси.Ранее газета сообщала, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси, а также что иранский духовный лидер Али Хаменеи участвовал в заседании."Это новость не соответствуют действительности", - говорится в посте газеты в социальной сети X, в котором она цитирует прошлое сообщение об экстренном заседании.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
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в мире, иран, авария с вертолетом президента ирана, ибрахим раиси, али хаменеи
В мире, Иран, Авария с вертолетом президента Ирана, Ибрахим Раиси, Али Хаменеи
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана

Tehran Times опровергла свою новость об экстренном заседании Совбеза Ирана

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси.
Ранее газета сообщала, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси, а также что иранский духовный лидер Али Хаменеи участвовал в заседании.
"Это новость не соответствуют действительности", - говорится в посте газеты в социальной сети X, в котором она цитирует прошлое сообщение об экстренном заседании.
Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
В миреИранАвария с вертолетом президента ИранаИбрахим РаисиАли Хаменеи
 
 
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