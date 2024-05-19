https://ria.ru/20240519/zasedanie-1947041294.html

СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана

СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана

Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:24

2024-05-19T18:24

2024-05-19T18:39

в мире

иран

авария с вертолетом президента ирана

ибрахим раиси

али хаменеи

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси.Ранее газета сообщала, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси, а также что иранский духовный лидер Али Хаменеи участвовал в заседании."Это новость не соответствуют действительности", - говорится в посте газеты в социальной сети X, в котором она цитирует прошлое сообщение об экстренном заседании.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, авария с вертолетом президента ирана, ибрахим раиси, али хаменеи