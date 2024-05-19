https://ria.ru/20240519/zasedanie-1947041294.html
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана
Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:24
2024-05-19T18:24
2024-05-19T18:39
в мире
иран
авария с вертолетом президента ирана
ибрахим раиси
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_828566a45046e01d3fc9668397103079.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси.Ранее газета сообщала, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси, а также что иранский духовный лидер Али Хаменеи участвовал в заседании."Это новость не соответствуют действительности", - говорится в посте газеты в социальной сети X, в котором она цитирует прошлое сообщение об экстренном заседании.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_224da8b7dde33737223025dc05015e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, авария с вертолетом президента ирана, ибрахим раиси, али хаменеи
В мире, Иран, Авария с вертолетом президента Ирана, Ибрахим Раиси, Али Хаменеи
СМИ опровергли сообщение об экстренном заседании Совбеза Ирана
Tehran Times опровергла свою новость об экстренном заседании Совбеза Ирана
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Газета Tehran Times опровергла новость об экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси.
Ранее газета сообщала, что состоялось экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана на фоне сообщений об инциденте с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси, а также что иранский духовный лидер Али Хаменеи
участвовал в заседании.
"Это новость не соответствуют действительности", - говорится в посте газеты в социальной сети X, в котором она цитирует прошлое сообщение об экстренном заседании.
Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.