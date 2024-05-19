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"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев - РИА Новости, 19.05.2024
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22:35 19.05.2024 (обновлено: 22:39 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/zaporozhe-1947066155.html
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев - РИА Новости, 19.05.2024
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев
Украинцы опасаются, что в скором времени Россия начнет брать под контроль город Запорожье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:35
2024-05-19T22:39
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россия
запорожье
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинцы опасаются, что в скором времени Россия начнет брать под контроль город Запорожье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ. — Прим. ред.) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье", — рассказал аналитик.По его словам, крупные населенные пункты, которые контролирует Украина, начинают пустеть, люди уезжают из-за агрессивной мобилизационной кампании Киева. Как отметил Меркурис, все больше украинцев отказываются идти на фронт и погибать в боях.Кроме того, депопуляция в городах связана с тем, что они могут стать потенциальным местом сражений из-за стремительного продвижения российских войск, предположил эксперт.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли урон живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1947056783.html
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html
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в мире, украина, россия, запорожье, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины
"Битва за Запорожье". На Западе сообщили о панике среди украинцев

Меркурис: украинцы боятся, что скоро начнется сражение за город Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинцы опасаются, что в скором времени Россия начнет брать под контроль город Запорожье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ. — Прим. ред.) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье", — рассказал аналитик.
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По его словам, крупные населенные пункты, которые контролирует Украина, начинают пустеть, люди уезжают из-за агрессивной мобилизационной кампании Киева. Как отметил Меркурис, все больше украинцев отказываются идти на фронт и погибать в боях.
Кроме того, депопуляция в городах связана с тем, что они могут стать потенциальным местом сражений из-за стремительного продвижения российских войск, предположил эксперт.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли урон живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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