https://ria.ru/20240519/zapashnyy-1946982599.html
Запашный рассказал о цирковой премии "Признание"
Запашный рассказал о цирковой премии "Признание" - РИА Новости, 19.05.2024
Запашный рассказал о цирковой премии "Признание"
Цирковая премия "Признание" позволит узнать о звездах российского и мирового цирка, заявил РИА Новости народный артист России Эдгард Запашный. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:29
2024-05-19T10:29
2024-05-19T10:29
культура
россия
эдгард запашный
президентский фонд культурных инициатив
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Цирковая премия "Признание" позволит узнать о звездах российского и мирового цирка, заявил РИА Новости народный артист России Эдгард Запашный. Тридцатого июля на манеже Большого Московского цирка на проспекте Вернадского состоится вручение Первой Международной профессиональной цирковой премии "Признание". "Я рад тому, что уже большой отклик в прессе есть, большое количество профессионалов подключилось к проведению этой премии. Ну а мы с вами будем не только благодарить профессионалов первого дивизиона за то, что они вышли на такой высокий уровень, но и самое главное популяризировать их именно", - сказал Запашный. Он выразил сожаление, что не такое большое количество известных цирковых имен на сегодняшний день есть, как это было в советское время. "Там с ходу можно назвать несколько десятков узнаваемых людей, сейчас, к сожалению, не так много, и любое такое мероприятие, как проведение премии, лишний раз способствует тому, чтобы мы с вами узнали про звезд российского и мирового цирка", - пояснил Запашный. Премия создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20240110/zapashnyy-1920599853.html
https://ria.ru/20240519/zapashnye-1946961677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдгард запашный, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Россия, Эдгард Запашный, Президентский фонд культурных инициатив
Запашный рассказал о цирковой премии "Признание"
Запашный: цирковая премия "Признание" поможет узнать о звездах цирка
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Цирковая премия "Признание" позволит узнать о звездах российского и мирового цирка, заявил РИА Новости народный артист России Эдгард Запашный.
Тридцатого июля на манеже Большого Московского цирка на проспекте Вернадского состоится вручение Первой Международной профессиональной цирковой премии "Признание".
"Я рад тому, что уже большой отклик в прессе есть, большое количество профессионалов подключилось к проведению этой премии. Ну а мы с вами будем не только благодарить профессионалов первого дивизиона за то, что они вышли на такой высокий уровень, но и самое главное популяризировать их именно", - сказал Запашный
.
Он выразил сожаление, что не такое большое количество известных цирковых имен на сегодняшний день есть, как это было в советское время.
"Там с ходу можно назвать несколько десятков узнаваемых людей, сейчас, к сожалению, не так много, и любое такое мероприятие, как проведение премии, лишний раз способствует тому, чтобы мы с вами узнали про звезд российского и мирового цирка", - пояснил Запашный.