https://ria.ru/20240519/zapashnye-1946981074.html

Братья Запашные: санкции нам не страшны

Братья Запашные: санкции нам не страшны - РИА Новости, 19.05.2024

Братья Запашные: санкции нам не страшны

Премьера спектакля "И100РИЯ", который привезли в ЛНР народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные, прошла с аншлагом в Луганском цирке. Несмотря на... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T12:00

2024-05-19T12:00

2024-05-19T13:08

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Премьера спектакля "И100РИЯ", который привезли в ЛНР народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные, прошла с аншлагом в Луганском цирке. Несмотря на обстрелы города в момент гастролей, артисты провели в Луганске 23 выступления, посетили госпитали для раненых бойцов СВО и интернат для детей с ограниченными возможностями. Ради этого артистам, которые как доверенные лица президента были приглашены на инаугурацию, пришлось пропустить торжественное событие. Почему братья решили приехать в ЛНР, а также о том, боятся ли они преследований и санкций Запада, Запашные рассказали в интервью РИА Новости.— Ваши гастроли в Луганске выпали на момент инаугурации президента Владимира Путина. Приглашены ли вы были на это торжественное мероприятие, ведь вы были доверенными лицами президента на выборах?Эдгард Запашный: Конечно, получить приглашение на инаугурацию главы государства — это большая честь, и мы были удостоены этой чести. К сожалению, как вы сами отметили, это совпало с гастролями, а может быть и к счастью, потому что я очень счастлив от того, что нахожусь здесь, в Луганске. Мы приятно удивлены тем ажиотажем, который сейчас творится вокруг нас, вокруг нашего искусства. Вместо заявленных 20 спектаклей мы дадим здесь 23 шоу, дополняли по ходу. И так получилось, что у нас пал выбор: либо прерывать гастроли и ехать на инаугурацию, либо не разочаровывать луганчан и оставаться здесь. Я уверен, что наш президент с пониманием относится к тому, что есть дела у артистов, которые они обязаны выполнять… Мы остались в Луганске, дистанционно поздравили нашего президента. Мы, действительно, уже не первый раз являемся доверенными лицами Владимира Владимировича Путина, но гастроли, работа, ответственность сейчас пали на Луганск.— Не боялись ли ехать в Луганск?Аскольд Запашный: Знаете, у нас в принципе профессиональная деформация по поводу страха, поэтому чаще спрашивают о том, почему мы не боимся, поэтому здесь, наверное, вопросы риторические, с точки зрения того, чтобы опасаться. Я считаю, что не очень уместно даже пытаться на эту тему рассуждать, когда здесь живут люди, когда здесь живут дети… Когда здесь ходят по улицам женщины, взрослому мужику говорить о том, что я подумал и решил... Мне кажется, абсолютно не стоит на эту тему рассуждать.Эдгар Запашный: Профессия дрессировщика не подразумевает под собой чувство страха, перерастающего в панику. Вот и все. Да, ночью Луганск, к сожалению, в очередной раз был атакован… Произошел взрыв, мы это слышали, потом увидели, потом почувствовали, — я имею ввиду, запах гари дошел до нас. Но 86 человек, которые находятся здесь вместе с нами, — это смелые люди, артисты цирка, которые понимали и понимают, где мы сейчас, степень важности и, самое главное, что в этой ситуации находится очень большой российский регион, наши новые территории. Мы специально сюда приехали.Аскольд: Второй момент — это в принципе отношение, наверное, личное мое: я считаю, что если что-то суждено, то ходить боятся того, что именно ракета на тебя упадет или бомба какая-то, в то время как ты можешь погибнуть от того, что кирпич прилетит на голову…С точки зрения вообще отношения, мне кажется, любой человек, который живет в своей стране, который ее любит искренне, должен понимать уже давно достаточно, если на первых этапах не всем было понятно, что происходит, и в общем, в какое время мы живем, и кто наши враги. Любая возможность внести свой вклад, тем более профильный… В данном случае мы как артисты, которые приехали сюда, привезли большую программу, фактически помогаем жителям Луганска почувствовать нормальную, мирную жизнь, солдатам, ребятам, которые приходят с передовой, напомнить, ради чего они сражаются. Ради вот этих счастливых детей, ради этих счастливых людей, которые заслуживают не просто мирную жизнь, а полноценную мирную жизнь в составе великой России.Поэтому для меня не стоит такой вопрос: для чего нужно приезжать в Луганск… Мы всегда ездили по регионам, мы всегда ездили с гастролями и, в принципе, это для нас естественный образ жизни. В данном случае радостно, что есть возможность — и юридическая возможность, и организационная возможность — показать массовые мероприятия, чего, например, в Донецке на данный момент времени нет.— Но ведь были прецеденты, когда ВСУ били непосредственно по местам выступлений артистов.Эдгард: Да, мы знаем степень риска, да, мы понимаем степень ответственности, да, мы понимаем степень внимания, которая уделяется сейчас и нам лично с братом, и теперь всему нашему коллективу, я имею ввиду с украинской стороны. Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда, и я скажу в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться. Публика здесь великолепная, очень отзывчивая, очень благодарная и, самое главное, очень сильно соскучившаяся по мирной жизни.Аскольд: Здесь в том числе нужно сказать о всех членах нашего коллектива, которые в очередь выстроились для того, чтобы попасть в Луганск. Это правда. То есть мы, естественно, как руководители, как организаторы, должны были спросить наших артистов… Каждый руководитель со своими артистами в своем конкретном номере, жанре приходил к директору, и у них спрашивалось. Любой мог отказаться абсолютно. То есть это было по доброй воле. Так вот, все пучили глаза и говорили: "Что значит отказаться? Мы хотим! Мы хотели о себе напомнить, обязательно возьмите нас". Очень многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смогли приехать.— Но ведь помимо прямой угрозы удара украинских войск, есть еще различного рода украинские и европейские санкции, которые могут на вас отразиться как на артистах.Эдгард: Под украинскими санкциями мы с братом находимся уже давно. Меня дважды заносили в так называемый сайт "Миротворец", брата тоже туда занесли. Я, честно говоря, даже не знаю, находимся ли мы под какими-то европейскими санкциями, под санкциями Соединенных Штатов Америки. Не следим за этими изменениями в жизни. Нашу страну мы не покидали, не переезжали вот в эти страны европейские и американские (в период СВО – ред.). Поэтому я не знаю даже, развернут нас на границе или нет. Но у меня с братом был разговор, когда я сказал: "Аскольд, а ты понимаешь, что нам весь мир могут закрыть?". Ну просто хотел услышать реакцию брата. На что он честно ответил: "Да и плевать! Даже если мы никогда больше не сможем никуда выехать, наша страна могучая великая, громадная! Будем жить и проживать нашу жизнь дальше здесь"Поэтому все эти санкции нам не страшны. Каких-то бизнес-счетов за границей, недвижимости или то, что вообще можно потерять за границей, — не имеем. А даже если бы имели до этого, сейчас бы искренне на это на все наплевали.— А в целом насколько влияет политика на цирк? Или цирк вне политики?Аскольд: Вообще цирк — это отражение, наверное, действительности и вообще страны в целом. Как и любое порядочное искусство, которое всегда должно быть актуальным, цирк, в том числе, впитывает все то, что происходит вокруг. Если в девяностые был развал в стране — и цирк был такой же. Сейчас страна находится на подъеме — и цирк на подъеме. Здесь отражение находится во всем, и в том числе, наверное, и в сердцах людей. То есть политическая обстановка сплотила, во-первых, всех людей, которые в цирке живут и работают, и в том числе по зрителям это очень сильно видно. Вот я помню в первые дни после начала специальной военной операции и помню людей после терактов, ну то есть после каких-то вообще всех ключевых событий, и я вижу, как это сильно влияет на всех, и мне кажется, при всей трагичности происходящего есть одно совершенно уникальное явление — это очищение от того, что нам пытались навязать искусственно и в головы, и сердца. Наверное, до пандемии это все было, когда вот этот новый либеральный мир, какой-то больной совершенно, начал брать верх над здравым смыслом, над здоровым обществом, над какими-то традициями, устоями, ценностями. И сейчас я вижу, что вот это все очистилось, и ты видишь это в глазах зрителей, в первую очередь. И в Луганске, наверное, это прямо просто от всего очищено. Вот если взять аплодисменты, которые в финале, то, что у нас называется эпилоги, вот эти светящиеся глаза ничем нельзя ни изменить, ни доукрасить. То есть это прямо чистая форма абсолютной реакции, и она обо всем говорит сама по себе. Вот то, какими стали люди, и что они думают, и чувствуют — это взаимосвязано с цирком в целом… Здесь все: и центральная Россия, и Донбасс, и Луганск, и люди, и артисты, и животные, и искусство — все в целом.— Планируете ли вы выступления в других городах новых регионов России?Эдгард: Что касается тура, конечно, мы обсуждаем наши дальнейшие гастроли, есть ряд других городов, где мы должны быть, но все это зависит от политического решения. Потому что я разговаривал с Денисом Владимировичем Пушилиным несколько раз о приезде в Донецк. И, естественно, он понимает степень опасности скопления людей в одном месте, и он говорит: "Эдгард, не время, не время…" Совместно с компанией "Росгосцирк" мы проводим цирковые мероприятия уже не один год на новых территориях, Луганск в этом плане флагман, но уже были гастроли и в Мариуполе... Поэтому будем дальше осваивать новые земли, там, где никогда не было цирка, там, где люди очень хотят увидеть наше искусство. Большая работа, сложная работа. Мы ее будем продолжать, естественно.— Помимо выступлений во время приезда в ЛНР вы с артистами посетили и госпиталь для бойцов СВО, а также интернат для слабовидящих и незрячих.Аскольд: Я всегда говорил о том, что сила искусства — она великая, именно когда ты начинаешь осознавать ее влияние и последствия... Это в мирное время тяжело понять, потому что кажется, что искусство для развлечения просто. На самом деле и философский момент, который говорит о простых истинах, он очень лечит. А когда человек, испытавший лишения, невзгоды какие-то, он приходит и видит праздник, и видит высококачественный праздник, у него очень сильно меняется вообще отношение к жизни. И вот это, наверное, лечение души. Потому что материальные вещи — это про тело, а искусство — это про душу. Мы проводим огромное количество акций, различных мероприятий, плановых и внеплановых, мы приглашаем и раненых бойцов, прошедших реабилитацию и проходящих реабилитацию, семьи, людей, которые сейчас на фронте находятся, либо которые погибли на фронте… Мы сами, если нет возможности людям прийти, мы к ним едем — онкологически больные и дети, и взрослые, это трудные подростки, это военнослужащие, это неблагополучные семьи, это малоимущие.То есть это наша плановая работа и мы считаем своим долгом, как люди самодостаточные, которые дошли до определенного рубежа, осознаем, что нужно дальше уже своими силами, энергией делиться. Луганск — не исключение, только что мы приехали из детской школы для слабовидящих и незрячих, туда мы в том числе возили нашего шимпанзе Гермеса. Гермес вызывает просто море эмоций и поэтому, естественно, мы пользуемся его услугами... Вчера ездили в госпиталь для военных, где с ребятами-военнослужащими пообщались, по палатам прошлись и дали небольшой концерт в их актовом зале, что тоже систематически делаем и в других городах.— Насколько мы знаем, не все желающие смогли попасть на ваш спектакль в ЛНР.Аскольд: Вчера приходили ребята из приюта. Мой хороший друг Руслан Осташко, ведущий на Первом канале и, в том числе, тоже очень активный политический деятель, обозреватель и ведущий большого Telegram-канала, мне написал. "Аскольд, я знаю, что у вас билетов вообще нет, но можно из нами курируемой школы-интерната пригласить детишек?" Слава Богу, как раз добавляли представления в силу отсутствия билетов, и вот смогли посадить большую группу. Они тоже очень счастливые остались. Так что здесь стоит, наверное, в том числе, с одной стороны поблагодарить жителей Луганска за то внимание, которое они нам оказали, гостеприимство, потому что это просто потрясает воображение, а с другой стороны, как-то жалко, что не все смогли попасть, и я знаю просто через одного, мы на улицах встречаем людей где-то в кофейнях, в ресторанах, и просто вот люди как-то пытаются с нами связаться и говорят, что огромное количество людей, которые хотели бы, но не попали...Это тоже очень важный момент... Вот ночью прилет был и интересно было вообще посмотреть на реакцию наших людей, потому что тут же все в нашей общей группе в Telegram всполошились… А я говорю: представляете, вот так вот люди все время живут и многие живут, еще хорошо, что более-менее спокойно, а некоторые живут в этом просто ежедневно. Так что трудно представить, что в голове творится, и поэтому хочется помочь, и все это, мне кажется, абсолютно закономерная вещь.— Аскольд, во время визита вы с братом посетили один из самых разрушенных в результате боев в Донбассе населенный пункт Попасная. Какая у вас была реакция?Аскольд: Это страшно, это печально, это поучительно... А с другой стороны, отрезвляет очень сильно... Потому что ты понимаешь, что вот она война, вот она близко. Здесь на этих улицах погибали люди, и военные, и мирные... И всем тем людям, которые до сих пор находятся, в том числе, либо в неведении, либо в каком-то, не знаю, информационном вакууме, информационном затмении, как хотите, можете это называть, и особенно всем тем мерзавцам, которые делают вид, что ничего не происходит или хотят какую-то другую позицию продвинуть лукавую или изображают из себя гуманистов, при этом абсолютно отрицают реальность, хочется их за шкирку сюда притащить в Попасную, и вот так вот посмотреть... И всех тварей, которые все это спонсируют из-за рубежа, которые, в общем, в своих политических интересах, пытаясь ослабить Россию, действуют по простому принципу — разделяй и властвуй... Которые два братских народа превратили в противостоящие стороны гражданской войны. Вот им хочется, конечно, морду набить — вот это то, что я чувствую. Но с другой стороны, я понимаю, что это такое желание достаточно абстрактное, а вот чисто по-человечески, ну просто хочется еще больше чего-то делать со своей стороны... Надо брать автомат в руки — придется... Если есть польза от того, что мы делаем, делать будем в 150 процентов больше. Вот такое чувство у меня.— 30 июля на манеже Большого Московского цирка на проспекте Вернадского состоится вручение Первой Международной профессиональной цирковой премии "Признание". Значимое ли это событие?Эдгард: Я очень рад тому, что на сегодняшний день правительство Российской Федерации внимательно относится к нашему цирковому искусству. Мы очень много говорим о том, какой цирк сейчас, каким он должен быть. Пытаемся все время сравнивать с прошлым. Недоброжелатели все время говорят, что раньше было лучше, сейчас все стало хуже и появление подобного рода премии просто лишний раз обратит внимание и прессы, и поклонников циркового искусства на лучших из лучших, которые остаются в цирковом искусстве. Я рад тому, что уже большой отклик в прессе есть. Большое количество профессионалов подключилось к проведению этой премии. Ну а мы с вами будем не только благодарить профессионалов первого дивизиона за то, что они вышли на такой высокий уровень, но и, самое главное, популяризировать именно их. Да, к сожалению, не такое большое количество известных цирковых имен на сегодняшний день есть, как это было в советское время. То есть там с ходу можно назвать несколько десятков узнаваемых людей, сейчас, к сожалению, не так много, и любое такое мероприятие, как проведение премии, лишний раз способствует тому, чтобы мы с вами узнали про звезд российского и мирового цирка.

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Аскольд Запашный о гастролях в Луганск и угрозах со стороны Киева Братья Запашные рассказали РИА Новости, что им не раз поступали угрозы со стороны Киева, однако ни обстрелы, ни угрозы не отбили желание у артистов цирковой труппы приехать в Луганск 2024-05-19T12:00 true PT2M45S

Эдгард Запашный о дальнейших гастролях в ЛНР Команда Запашных обсуждает дальнейшие гастроли в ЛНР и ДНР, которые проводят не первый год, но представления в Луганске остаются флагманом. Артисты рассказали РИА Новости о том, что будут продолжать эту работу для людей желающих увидеть это искусство. 2024-05-19T12:00 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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