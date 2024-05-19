https://ria.ru/20240519/zapashnye-1946961677.html

Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные

Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные - РИА Новости, 19.05.2024

Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили РИА Новости, что им не раз угрожали, но это, как и опасность обстрелов, не повлияло на решение... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T06:03

2024-05-19T06:03

2024-05-19T06:44

культура

донбасс

луганск

аскольд запашный

эдгард запашный

полина меньших

большой московский государственный цирк

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили РИА Новости, что им не раз угрожали, но это, как и опасность обстрелов, не повлияло на решение цирковой труппы приехать в Донбасс. Братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Премьера спектакля прошла с аншлагом. Все вырученные средства пойдут на нужды Луганского цирка. "Да, мы знаем степень риска, да, мы понимаем степень ответственности. Да, мы понимаем степень внимания, которая уделяется сейчас и нам лично с братом, и теперь всему нашему коллективу, я имею в виду с украинской стороны. Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться", - прокомментировал украинские угрозы Эдгард Запашный. Аскольд Запашный добавил, что, несмотря на опасность, весь коллектив стремился попасть на гастроли в Луганск. "Мы, естественно, как руководители, как организаторы, должны были спросить наших артистов… Каждый руководитель со своими артистами в своем конкретном номере, жанре, приходил к директору, и у них спрашивалось. Любой мог отказаться абсолютно. То есть это было по доброй воле. Так вот, все пучили глаза и говорили "Что значит отказаться? Мы хотим! Мы хотели о себе напомнить, обязательно возьмите нас!" Очень многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смог приехать", - сказал он. ВСУ неоднократно наносили удары по социальным объектам и местам культуры в зоне спецоперации. Так, в результате обстрела 19 ноября 2023 года в Донбассе погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших.

https://ria.ru/20240517/fotovystavka-1946500065.html

https://ria.ru/20240518/otmena-1944110653.html

донбасс

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донбасс, луганск, аскольд запашный, эдгард запашный, полина меньших, большой московский государственный цирк, вооруженные силы украины, культура, общество