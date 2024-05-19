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Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные - РИА Новости, 19.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:03 19.05.2024 (обновлено: 06:44 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/zapashnye-1946961677.html
Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные
Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные - РИА Новости, 19.05.2024
Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные
Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили РИА Новости, что им не раз угрожали, но это, как и опасность обстрелов, не повлияло на решение... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T06:03
2024-05-19T06:44
культура
донбасс
луганск
аскольд запашный
эдгард запашный
полина меньших
большой московский государственный цирк
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили РИА Новости, что им не раз угрожали, но это, как и опасность обстрелов, не повлияло на решение цирковой труппы приехать в Донбасс. Братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Премьера спектакля прошла с аншлагом. Все вырученные средства пойдут на нужды Луганского цирка. "Да, мы знаем степень риска, да, мы понимаем степень ответственности. Да, мы понимаем степень внимания, которая уделяется сейчас и нам лично с братом, и теперь всему нашему коллективу, я имею в виду с украинской стороны. Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться", - прокомментировал украинские угрозы Эдгард Запашный. Аскольд Запашный добавил, что, несмотря на опасность, весь коллектив стремился попасть на гастроли в Луганск. "Мы, естественно, как руководители, как организаторы, должны были спросить наших артистов… Каждый руководитель со своими артистами в своем конкретном номере, жанре, приходил к директору, и у них спрашивалось. Любой мог отказаться абсолютно. То есть это было по доброй воле. Так вот, все пучили глаза и говорили "Что значит отказаться? Мы хотим! Мы хотели о себе напомнить, обязательно возьмите нас!" Очень многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смог приехать", - сказал он. ВСУ неоднократно наносили удары по социальным объектам и местам культуры в зоне спецоперации. Так, в результате обстрела 19 ноября 2023 года в Донбассе погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших.
https://ria.ru/20240517/fotovystavka-1946500065.html
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донбасс, луганск, аскольд запашный, эдгард запашный, полина меньших, большой московский государственный цирк, вооруженные силы украины, культура, общество
Культура, Донбасс, Луганск, Аскольд Запашный, Эдгард Запашный, Полина Меньших, Большой Московский Государственный цирк, Вооруженные силы Украины, Культура, Общество
Угрозы не повлияли на решение приехать в Донбасс, заявили братья Запашные

Братья Запашные заявили, что им угрожали, но они решили приехать в Донбасс

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДрессировщики, братья Эдгар (слева) и Аскольд Запашные с тигром во время представления "И100рия"
Дрессировщики, братья Эдгар (слева) и Аскольд Запашные с тигром во время представления И100рия - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дрессировщики, братья Эдгар (слева) и Аскольд Запашные с тигром во время представления "И100рия". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили РИА Новости, что им не раз угрожали, но это, как и опасность обстрелов, не повлияло на решение цирковой труппы приехать в Донбасс.
Братья Запашные привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ" в рамках гастролей "Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского". Премьера спектакля прошла с аншлагом. Все вырученные средства пойдут на нужды Луганского цирка.
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"Да, мы знаем степень риска, да, мы понимаем степень ответственности. Да, мы понимаем степень внимания, которая уделяется сейчас и нам лично с братом, и теперь всему нашему коллективу, я имею в виду с украинской стороны. Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придется попрощаться", - прокомментировал украинские угрозы Эдгард Запашный.
Аскольд Запашный добавил, что, несмотря на опасность, весь коллектив стремился попасть на гастроли в Луганск. "Мы, естественно, как руководители, как организаторы, должны были спросить наших артистов… Каждый руководитель со своими артистами в своем конкретном номере, жанре, приходил к директору, и у них спрашивалось. Любой мог отказаться абсолютно. То есть это было по доброй воле. Так вот, все пучили глаза и говорили "Что значит отказаться? Мы хотим! Мы хотели о себе напомнить, обязательно возьмите нас!" Очень многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смог приехать", - сказал он.
ВСУ неоднократно наносили удары по социальным объектам и местам культуры в зоне спецоперации. Так, в результате обстрела 19 ноября 2023 года в Донбассе погибла российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших.
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КультураДонбассЛуганскАскольд ЗапашныйЭдгард ЗапашныйПолина МеньшихБольшой Московский Государственный циркВооруженные силы УкраиныКультураОбщество
 
 
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