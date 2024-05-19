https://ria.ru/20240519/yandeks-1947009138.html

Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру

Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру - РИА Новости, 19.05.2024

Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру

Сервис YandexGPT не отвечает на вполне обычные вопросы и тем самым подрывает доверие к "Яндексу" и его продуктам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:24

2024-05-19T14:24

2024-05-19T15:16

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сервис YandexGPT не отвечает на вполне обычные вопросы и тем самым подрывает доверие к "Яндексу" и его продуктам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Яндекс" теперь российская компания? Совсем нет. Возьмем сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку "Алису" (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы", — написал он в Telegram-канале.Медведев, в частности, спросил, когда в США приняли закон об изъятии российских активов. Сервис ответил, что "еще только учится и не хочет выглядеть глупо". При этом если задать вопрос про любой российский закон или другие зарубежные, то YandexGPT даст ответ без проблем, отметил зампред Совбеза.Медведев также добавил, что искусственный интеллект не выдает информацию о том, где находятся памятники Степану Бандере на Украине. На вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сервис сначала ответил "429 км", однако при повторном запросе "включил дурку, хотя все другие расстояния измеряет отлично". По словам зампреда Совбеза, такая работа YandexGPT подрывает доверие к "Яндексу" и его продукции. Вместе с тем это дает основания для признания сервисов компании крайне неполными, а даже нынешних ее управленцев — иноагентами, подчеркнул Медведев.Зампред Совбеза также опубликовал опрос на тему того, какими должны быть ответы искусственного интеллекта. На момент подготовки новости 71% проголосовавших выбрали вариант: "Ответ ИИ на любой вопрос пользователя должен быть прямой и точный".

https://ria.ru/20240516/reyting-1946339518.html

https://ria.ru/20240404/alisa-1937810101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, сша, украина, дмитрий медведев, степан бандера, яндекс