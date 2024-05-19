Рейтинг@Mail.ru
Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 19.05.2024 (обновлено: 15:16 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/yandeks-1947009138.html
Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру
Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру - РИА Новости, 19.05.2024
Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру
Сервис YandexGPT не отвечает на вполне обычные вопросы и тем самым подрывает доверие к "Яндексу" и его продуктам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:24
2024-05-19T15:16
технологии
россия
сша
украина
дмитрий медведев
степан бандера
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сервис YandexGPT не отвечает на вполне обычные вопросы и тем самым подрывает доверие к "Яндексу" и его продуктам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. &quot;Яндекс&quot; теперь российская компания? Совсем нет. Возьмем сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку &quot;Алису&quot; (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы&quot;, — написал он в Telegram-канале.Медведев, в частности, спросил, когда в США приняли закон об изъятии российских активов. Сервис ответил, что "еще только учится и не хочет выглядеть глупо". При этом если задать вопрос про любой российский закон или другие зарубежные, то YandexGPT даст ответ без проблем, отметил зампред Совбеза.Медведев также добавил, что искусственный интеллект не выдает информацию о том, где находятся памятники Степану Бандере на Украине. На вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сервис сначала ответил "429 км", однако при повторном запросе "включил дурку, хотя все другие расстояния измеряет отлично". По словам зампреда Совбеза, такая работа YandexGPT подрывает доверие к "Яндексу" и его продукции. Вместе с тем это дает основания для признания сервисов компании крайне неполными, а даже нынешних ее управленцев — иноагентами, подчеркнул Медведев.Зампред Совбеза также опубликовал опрос на тему того, какими должны быть ответы искусственного интеллекта. На момент подготовки новости 71% проголосовавших выбрали вариант: "Ответ ИИ на любой вопрос пользователя должен быть прямой и точный".
https://ria.ru/20240516/reyting-1946339518.html
https://ria.ru/20240404/alisa-1937810101.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сша, украина, дмитрий медведев, степан бандера, яндекс
Технологии, Россия, США, Украина, Дмитрий Медведев, Степан Бандера, Яндекс
Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов про Бандеру

Медведев раскритиковал нейросеть "Яндекса" из-за ответов про Бандеру

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сервис YandexGPT не отвечает на вполне обычные вопросы и тем самым подрывает доверие к "Яндексу" и его продуктам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«

"Яндекс" теперь российская компания? Совсем нет. Возьмем сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку "Алису" (и за который надо платить, кстати). Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы", — написал он в Telegram-канале.

Участник всероссийской конференции по цифровой индустрии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Искусственный интеллект составил рейтинг компаний в сфере ИИ в России
16 мая, 11:15
Медведев, в частности, спросил, когда в США приняли закон об изъятии российских активов. Сервис ответил, что "еще только учится и не хочет выглядеть глупо". При этом если задать вопрос про любой российский закон или другие зарубежные, то YandexGPT даст ответ без проблем, отметил зампред Совбеза.
Медведев также добавил, что искусственный интеллект не выдает информацию о том, где находятся памятники Степану Бандере на Украине. На вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сервис сначала ответил "429 км", однако при повторном запросе "включил дурку, хотя все другие расстояния измеряет отлично". По словам зампреда Совбеза, такая работа YandexGPT подрывает доверие к "Яндексу" и его продукции. Вместе с тем это дает основания для признания сервисов компании крайне неполными, а даже нынешних ее управленцев — иноагентами, подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза также опубликовал опрос на тему того, какими должны быть ответы искусственного интеллекта. На момент подготовки новости 71% проголосовавших выбрали вариант: "Ответ ИИ на любой вопрос пользователя должен быть прямой и точный".
Исправленный ответ Алисы про героиню мультфильма Маша и медведь - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Алиса" изменила ответ о героине "Маши и медведя"
4 апреля, 13:45
 
ТехнологииРоссияСШАУкраинаДмитрий МедведевСтепан БандераЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала