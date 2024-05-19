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"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 19.05.2024

"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

Президента Владимира Зеленского могут обвинить в подрыве демократии на Украине после истечения срока его полномочий 20 мая, пишет The Washington Post. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:14

2024-05-19T09:14

2024-05-19T09:14

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского могут обвинить в подрыве демократии на Украине после истечения срока его полномочий 20 мая, пишет The Washington Post."Поскольку Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что использовал войну для подрыва демократии: он взял под контроль СМИ, отстранил от дел своих критиков и соперников, а также возвысил своего друга Ермака над кадровыми госслужащими и дипломатами. Некоторые из этих обвинений не оспорить", — говорится в материале.Кроме того, один из украинских политиков, пожелавших не раскрывать свою личность, признался журналистам, что уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе и из-за действий главы его офиса Андрея Ермака.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240519/plan-1946953354.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, политика