https://ria.ru/20240519/wp-1946973261.html
"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 19.05.2024
"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Президента Владимира Зеленского могут обвинить в подрыве демократии на Украине после истечения срока его полномочий 20 мая, пишет The Washington Post. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:14
2024-05-19T09:14
2024-05-19T09:14
в мире
украина
россия
владимир зеленский
андрей ермак
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского могут обвинить в подрыве демократии на Украине после истечения срока его полномочий 20 мая, пишет The Washington Post."Поскольку Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что использовал войну для подрыва демократии: он взял под контроль СМИ, отстранил от дел своих критиков и соперников, а также возвысил своего друга Ермака над кадровыми госслужащими и дипломатами. Некоторые из этих обвинений не оспорить", — говорится в материале.Кроме того, один из украинских политиков, пожелавших не раскрывать свою личность, признался журналистам, что уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе и из-за действий главы его офиса Андрея Ермака.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240519/plan-1946953354.html
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1946958526.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Политика
"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
WP: Зеленского обвинят в подрыве демократии из-за окончания его срока 20 мая