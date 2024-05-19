https://ria.ru/20240519/vzryvy-1947018269.html

Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе

Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе - РИА Новости, 19.05.2024

Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:36

2024-05-19T15:36

2024-05-19T15:56

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове несколько взрывов", — написал он в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковском регионе тревога звучит с 13:54 мск.Ранее в воскресенье Терехов также сообщал о серии взрывов в городе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины