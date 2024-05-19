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Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе - РИА Новости, 19.05.2024
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15:36 19.05.2024 (обновлено: 15:56 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vzryvy-1947018269.html
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе - РИА Новости, 19.05.2024
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:36
2024-05-19T15:56
в мире
харьков
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.&quot;В Харькове несколько взрывов&quot;, — написал он в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковском регионе тревога звучит с 13:54 мск.Ранее в воскресенье Терехов также сообщал о серии взрывов в городе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах на фоне воздушной тревоги

CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«

"В Харькове несколько взрывов", — написал он в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковском регионе тревога звучит с 13:54 мск.
Ранее в воскресенье Терехов также сообщал о серии взрывов в городе.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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