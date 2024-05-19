https://ria.ru/20240519/vzryvy-1947018269.html
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе - РИА Новости, 19.05.2024
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T15:36
2024-05-19T15:36
2024-05-19T15:56
в мире
харьков
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937591782_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_b66c4a306483a1dfd7374a8da1cd9caa.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове несколько взрывов", — написал он в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковском регионе тревога звучит с 13:54 мск.Ранее в воскресенье Терехов также сообщал о серии взрывов в городе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937591782_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_05f0d85f847ce4402419aec5854b45f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Мэр Харькова сообщил о нескольких взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о нескольких взрывах на фоне воздушной тревоги