https://ria.ru/20240519/vzryv-1947046395.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 19.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:02

2024-05-19T19:02

2024-05-19T19:03

специальная военная операция на украине

одесса

россия

одесская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Одесской области объявили в 18.46 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html

одесса

россия

одесская область

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одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины