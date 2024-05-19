https://ria.ru/20240519/vzryv-1947046395.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 19.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:02
2024-05-19T19:02
2024-05-19T19:03
специальная военная операция на украине
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Одесской области объявили в 18.46 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240519/posledstviya-1946990815.html
одесса
россия
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги