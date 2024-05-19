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В РАН рассказали о создании совместных российско-китайских университетов - РИА Новости, 19.05.2024
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07:22 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/vuzy-1946964049.html
В РАН рассказали о создании совместных российско-китайских университетов
В РАН рассказали о создании совместных российско-китайских университетов - РИА Новости, 19.05.2024
В РАН рассказали о создании совместных российско-китайских университетов
В ближайшие годы будут созданы несколько новых совместных российско-китайских университетов, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T07:22
2024-05-19T07:22
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ХАРБИН (Китай), 19 мая - РИА Новости. В ближайшие годы будут созданы несколько новых совместных российско-китайских университетов, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Сейчас у нас есть один совместный университет, в самое ближайшее время их будет не меньше пяти, в самые ближайшие годы. Уже сейчас министерство науки и высшего образования, в том числе с нашей помощью, разворачивает эту работу", - сказал он. Бабаев отметил, что совместные исследования будут вестись по самым разным направлениям, от социальных наук до более прикладных - естественных и технических - дисциплин. Он добавил, что сегодня Китай является основным партнером по проектам мегасайенс, разработкам в области медицины, биотехнологий, анализа данных, искусственного интеллекта. "Мы стараемся, чтобы максимально передовые направления научной деятельности мы осваивали вместе, потому что совместная работа сразу же дает скачок, импульс двигаться гораздо быстрее. Принцип "одна голова хорошо, а две лучше" в науке работает лучше всего", - сказал он. По словам Бабаева, несколько совместных российско-китайских университетов могут открыться уже в 2025 году. Он уточнил, что кампусы совместных университетов будут созданы на территории Китая. Сегодня существует единственный совместный российско-китайский университет. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня, ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов. Ранее в университете заявили РИА Новости, что его ученые, в частности, совместно занимаются обучением искусственного интеллекта для дронов.
https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html
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в мире, россия, китай
В мире, Россия, Китай
В РАН рассказали о создании совместных российско-китайских университетов

РАН: в ближайшие годы откроются не менее 4 совместных российско-китайских вузов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ХАРБИН (Китай), 19 мая - РИА Новости. В ближайшие годы будут созданы несколько новых совместных российско-китайских университетов, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"Сейчас у нас есть один совместный университет, в самое ближайшее время их будет не меньше пяти, в самые ближайшие годы. Уже сейчас министерство науки и высшего образования, в том числе с нашей помощью, разворачивает эту работу", - сказал он.
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Бабаев отметил, что совместные исследования будут вестись по самым разным направлениям, от социальных наук до более прикладных - естественных и технических - дисциплин.
Он добавил, что сегодня Китай является основным партнером по проектам мегасайенс, разработкам в области медицины, биотехнологий, анализа данных, искусственного интеллекта.
"Мы стараемся, чтобы максимально передовые направления научной деятельности мы осваивали вместе, потому что совместная работа сразу же дает скачок, импульс двигаться гораздо быстрее. Принцип "одна голова хорошо, а две лучше" в науке работает лучше всего", - сказал он.
По словам Бабаева, несколько совместных российско-китайских университетов могут открыться уже в 2025 году. Он уточнил, что кампусы совместных университетов будут созданы на территории Китая.
Сегодня существует единственный совместный российско-китайский университет. Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне создан Московским государственным университетом имени Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (университетом) и Муниципальным Народным правительством Шэньчжэня, ключевой задачей совместного университета заявлена подготовка в Китае на базе российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания народов. Ранее в университете заявили РИА Новости, что его ученые, в частности, совместно занимаются обучением искусственного интеллекта для дронов.
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