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"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
Ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте стала хуже критической, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:32
2024-05-19T10:32
2024-05-19T10:32
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте стала хуже критической, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений", — указал он.Меркурис отметил, что потери украинских подразделений теперь составляют 70 процентов на разных участках передовой, а Киев теперь постоянно перебрасывает элитные бригады с одного направления на другое, что лишь сильнее истощает эти части.В пятницу Минобороны сообщило, что российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ежедневно добивается результатов в боях на этом направлении. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
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в мире, россия, киев, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, youtube, политика
В мире, Россия, Киев, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, YouTube, Политика
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
Меркурис: ситуация для ВСУ на фронте стала хуже критической