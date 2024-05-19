Рейтинг@Mail.ru
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/vsu-1946982887.html
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 19.05.2024
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
Ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте стала хуже критической, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:32
2024-05-19T10:32
в мире
россия
киев
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
youtube
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте стала хуже критической, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений", — указал он.Меркурис отметил, что потери украинских подразделений теперь составляют 70 процентов на разных участках передовой, а Киев теперь постоянно перебрасывает элитные бригады с одного направления на другое, что лишь сильнее истощает эти части.В пятницу Минобороны сообщило, что российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ежедневно добивается результатов в боях на этом направлении. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
https://ria.ru/20240519/wp-1946973261.html
https://ria.ru/20240519/rakety-1946981968.html
россия
киев
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, youtube, политика
В мире, Россия, Киев, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, YouTube, Политика
"Касается всех направлений". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ

Меркурис: ситуация для ВСУ на фронте стала хуже критической

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте стала хуже критической, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Мы получаем все больше новостей с фронта, и эти вести продолжают быть очень плохими для украинцев. Если говорить точнее, то ситуация в целом переходит от просто критической к худшей, и это касается всех направлений", — указал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Устроил подрыв". СМИ раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским
Вчера, 09:14
Меркурис отметил, что потери украинских подразделений теперь составляют 70 процентов на разных участках передовой, а Киев теперь постоянно перебрасывает элитные бригады с одного направления на другое, что лишь сильнее истощает эти части.
В пятницу Минобороны сообщило, что российская группировка "Север" в течение недели освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. Президент России Владимир Путин заявил, что страна ежедневно добивается результатов в боях на этом направлении. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Это легально": в Германии выступили с безумным планом против России
Вчера, 10:22
 
В миреРоссияКиевХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныYouTubeПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала