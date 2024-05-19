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СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html
СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении
СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении
Наступление российских сил на харьковском направлении оказалось настолько стремительным и сильным, что скудные оборонительные сооружения Украины не стали для... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T00:02
2024-05-19T00:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Наступление российских сил на харьковском направлении оказалось настолько стремительным и сильным, что скудные оборонительные сооружения Украины не стали для них препятствием, а истощенные ряды ВСУ оказались не готовы защищать занятые позиции, пишет газета New York Times. "Российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий… украинские солдаты были полностью застигнуты врасплох и отступили со своих позиций", - говорится в публикации. Отмечается, что российские войска пользовались огромным преимуществом над ВСУ в артиллерии и авиации, что привело к "катастрофическим последствиям" для украинских сил и истощенным возможностям украинской ПВО. При этом продвигающиеся вперед военнослужащие РФ с легкостью преодолевали оборонительные укрепления, которые, по словам собеседников газеты из числа украинских военных, были явно недостаточны и возведены небрежно. Одновременно с этим наибольшей проблемой для Украины остается нехватка численности людей в рядах ВСУ, истощенных за более чем два года конфликта. "После того как на выходных стал виден масштаб российского наступления, украинские военные попытались перебросить войска с других участков фронта - вместо того, чтобы развернуть резервы. Причина, по мнению украинских чиновников, заключается в том, что резервов для развертывания мало", - отмечает издание со ссылкой на источники. В результате украинские военные на условиях анонимности прямо указывают, что в харьковском регионе сложилась критическая для Киева ситуация. Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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россия
украина
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россия, украина, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении

NYT: ВСУ были не готовы к российскому натиску на Харьковском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Наступление российских сил на харьковском направлении оказалось настолько стремительным и сильным, что скудные оборонительные сооружения Украины не стали для них препятствием, а истощенные ряды ВСУ оказались не готовы защищать занятые позиции, пишет газета New York Times.
"Российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий… украинские солдаты были полностью застигнуты врасплох и отступили со своих позиций", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
Отмечается, что российские войска пользовались огромным преимуществом над ВСУ в артиллерии и авиации, что привело к "катастрофическим последствиям" для украинских сил и истощенным возможностям украинской ПВО.
При этом продвигающиеся вперед военнослужащие РФ с легкостью преодолевали оборонительные укрепления, которые, по словам собеседников газеты из числа украинских военных, были явно недостаточны и возведены небрежно.
Одновременно с этим наибольшей проблемой для Украины остается нехватка численности людей в рядах ВСУ, истощенных за более чем два года конфликта. "После того как на выходных стал виден масштаб российского наступления, украинские военные попытались перебросить войска с других участков фронта - вместо того, чтобы развернуть резервы. Причина, по мнению украинских чиновников, заключается в том, что резервов для развертывания мало", - отмечает издание со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Один из самых тяжелых моментов для Украины". На Западе началась паника
13 мая, 08:00
В результате украинские военные на условиях анонимности прямо указывают, что в харьковском регионе сложилась критическая для Киева ситуация.
Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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