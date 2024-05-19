СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении
NYT: ВСУ были не готовы к российскому натиску на Харьковском направлении
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Наступление российских сил на харьковском направлении оказалось настолько стремительным и сильным, что скудные оборонительные сооружения Украины не стали для них препятствием, а истощенные ряды ВСУ оказались не готовы защищать занятые позиции, пишет газета New York Times.
"Российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий… украинские солдаты были полностью застигнуты врасплох и отступили со своих позиций", - говорится в публикации.
Отмечается, что российские войска пользовались огромным преимуществом над ВСУ в артиллерии и авиации, что привело к "катастрофическим последствиям" для украинских сил и истощенным возможностям украинской ПВО.
При этом продвигающиеся вперед военнослужащие РФ с легкостью преодолевали оборонительные укрепления, которые, по словам собеседников газеты из числа украинских военных, были явно недостаточны и возведены небрежно.
Одновременно с этим наибольшей проблемой для Украины остается нехватка численности людей в рядах ВСУ, истощенных за более чем два года конфликта. "После того как на выходных стал виден масштаб российского наступления, украинские военные попытались перебросить войска с других участков фронта - вместо того, чтобы развернуть резервы. Причина, по мнению украинских чиновников, заключается в том, что резервов для развертывания мало", - отмечает издание со ссылкой на источники.
В результате украинские военные на условиях анонимности прямо указывают, что в харьковском регионе сложилась критическая для Киева ситуация.
Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.
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