https://ria.ru/20240519/vsu-1946948187.html

СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении

СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ: ВСУ не подготовились к российскому натиску на Харьковском направлении

Наступление российских сил на харьковском направлении оказалось настолько стремительным и сильным, что скудные оборонительные сооружения Украины не стали для... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T00:02

2024-05-19T00:02

2024-05-19T00:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Наступление российских сил на харьковском направлении оказалось настолько стремительным и сильным, что скудные оборонительные сооружения Украины не стали для них препятствием, а истощенные ряды ВСУ оказались не готовы защищать занятые позиции, пишет газета New York Times. "Российские войска пересекли северную границу Украины с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий… украинские солдаты были полностью застигнуты врасплох и отступили со своих позиций", - говорится в публикации. Отмечается, что российские войска пользовались огромным преимуществом над ВСУ в артиллерии и авиации, что привело к "катастрофическим последствиям" для украинских сил и истощенным возможностям украинской ПВО. При этом продвигающиеся вперед военнослужащие РФ с легкостью преодолевали оборонительные укрепления, которые, по словам собеседников газеты из числа украинских военных, были явно недостаточны и возведены небрежно. Одновременно с этим наибольшей проблемой для Украины остается нехватка численности людей в рядах ВСУ, истощенных за более чем два года конфликта. "После того как на выходных стал виден масштаб российского наступления, украинские военные попытались перебросить войска с других участков фронта - вместо того, чтобы развернуть резервы. Причина, по мнению украинских чиновников, заключается в том, что резервов для развертывания мало", - отмечает издание со ссылкой на источники. В результате украинские военные на условиях анонимности прямо указывают, что в харьковском регионе сложилась критическая для Киева ситуация. Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" продвинулась в глубину обороны противника и заняла ряд населенных пунктов в Харьковской области. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет, добавил он.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

харьковская область

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россия, украина, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины