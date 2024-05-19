https://ria.ru/20240519/vertolet-1947069704.html

Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси

Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси

Россия выразила готовность направить помощь Ирану после жесткой посадки вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси, ожидает ответа иранской... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T23:32

2024-05-19T23:32

2024-05-19T23:46

в мире

иран

россия

хосейн амир абдоллахиан

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия выразила готовность направить помощь Ирану после жесткой посадки вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси, ожидает ответа иранской стороны, сообщили в российском посольстве. "Мы выразили эту готовность министерству иностранных дел Ирана, ожидаем решения иранской стороны", - заявили в посольстве агентству Tasnim. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.

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иран

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в мире, иран, россия, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана