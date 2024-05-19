https://ria.ru/20240519/vertolet-1947069704.html
Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси
Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси
Россия выразила готовность направить помощь Ирану после жесткой посадки вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси, ожидает ответа иранской... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T23:32
2024-05-19T23:32
2024-05-19T23:46
в мире
иран
россия
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия выразила готовность направить помощь Ирану после жесткой посадки вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси, ожидает ответа иранской стороны, сообщили в российском посольстве. "Мы выразили эту готовность министерству иностранных дел Ирана, ожидаем решения иранской стороны", - заявили в посольстве агентству Tasnim. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
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в мире, иран, россия, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
Россия предложила Ирану помощь после аварии вертолета с Раиси
РФ выразила готовность помочь Ирану после аварии вертолета с президентом Раиси