https://ria.ru/20240519/vertolet-1947065454.html

СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси

СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси

Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил командующий РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-19T22:26

2024-05-19T22:26

2024-05-20T00:26

в мире

иран

хосейн амир абдоллахиан

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан."Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа", — приводит его слова агентство Tasnim.Отмечается, что прямо сейчас туда направляются военные и надеются получить "хорошие новости".Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на советника президента Игоря Левитина, Россия на помощь в поисках пропавшего вертолета Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей.Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

https://ria.ru/20240519/razgovor-1947067708.html

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947061218.html

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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана