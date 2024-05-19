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СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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22:26 19.05.2024 (обновлено: 00:26 20.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947065454.html
СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси
СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси
Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил командующий РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-19T22:26
2024-05-20T00:26
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.&quot;Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа&quot;, — приводит его слова агентство Tasnim.Отмечается, что прямо сейчас туда направляются военные и надеются получить "хорошие новости".Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на советника президента Игоря Левитина, Россия на помощь в поисках пропавшего вертолета Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей.Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
https://ria.ru/20240519/razgovor-1947067708.html
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947061218.html
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси

Тasnim: установлено точное местоположение вертолета Раиси, оттуда получен сигнал

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.
«

"Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа", — приводит его слова агентство Tasnim.

Отмечается, что прямо сейчас туда направляются военные и надеются получить "хорошие новости".
Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на советника президента Игоря Левитина, Россия на помощь в поисках пропавшего вертолета Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В МИД Ирана раскрыли детали разговора с одним из членов делегации Раиси
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Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
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