СМИ: установлено точное местоположение вертолета Раиси
Тasnim: установлено точное местоположение вертолета Раиси, оттуда получен сигнал
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Специалисты установили точное местоположение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.
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"Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа", — приводит его слова агентство Tasnim.
Отмечается, что прямо сейчас туда направляются военные и надеются получить "хорошие новости".
Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на советника президента Игоря Левитина, Россия на помощь в поисках пропавшего вертолета Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей.
Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.