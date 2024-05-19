СМИ: инцидент с вертолетом лидера Ирана произошел в деликатный момент
NYT: ЧП с вертолетом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие с вертолетом с иранским президентом Эбрахимом Раиси произошло в деликатный для международных отношений момент, через несколько дней после того, как чиновники США и Ирана провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, пишет американская газета New York Times.
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"Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении газеты.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.