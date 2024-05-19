https://ria.ru/20240519/vertolet-1947064696.html

СМИ: инцидент с вертолетом лидера Ирана произошел в деликатный момент

СМИ: инцидент с вертолетом лидера Ирана произошел в деликатный момент - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ: инцидент с вертолетом лидера Ирана произошел в деликатный момент

Чрезвычайное происшествие с вертолетом с иранским президентом Эбрахимом Раиси произошло в деликатный для международных отношений момент, через несколько дней... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:15

2024-05-19T22:15

2024-05-19T22:15

в мире

иран

сша

ближний восток

ильхам алиев

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие с вертолетом с иранским президентом Эбрахимом Раиси произошло в деликатный для международных отношений момент, через несколько дней после того, как чиновники США и Ирана провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, пишет американская газета New York Times. "Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении газеты. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший Раиси и Амир Абдоллахиана, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и уже ведут его поиски.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947062701.html

иран

сша

ближний восток

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в мире, иран, сша, ближний восток, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана