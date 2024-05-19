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Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова - РИА Новости, 19.05.2024
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21:00 19.05.2024 (обновлено: 21:03 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947058911.html
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова - РИА Новости, 19.05.2024
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в связи с аварией вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, что Москва готова оказать... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:00
2024-05-19T21:03
иран
россия
в мире
мария захарова
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в связи с аварией вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, что Москва готова оказать необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента."Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента",- добавила она.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски."Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси. Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала она РИА Новости.Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
https://ria.ru/20240519/istochnik-1947058362.html
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иран, россия, в мире, мария захарова, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана
Иран, Россия, В мире, Мария Захарова, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Авария с вертолетом президента Ирана
Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана, заявила Захарова

Захарова: РФ готова помочь в поисках пропавшего вертолета президента Раиси

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в связи с аварией вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, что Москва готова оказать необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.
«
"Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента",- добавила она.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
С двумя находившимися на борту вертолета Раиси людьми установили контакт
Вчера, 20:54
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
«
"Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси. Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала она РИА Новости.
Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
Турция следит за ситуацией с жесткой посадкой вертолета с президентом Ирана
Вчера, 20:29
 
ИранРоссияВ миреМария ЗахароваХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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