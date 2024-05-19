https://ria.ru/20240519/vertolet-1947051343.html

Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки

Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки - РИА Новости, 19.05.2024

Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки

Поиски вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси осложнены темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T19:49

2024-05-19T19:49

2024-05-19T19:59

авария с вертолетом президента ирана

в мире

иран

ибрахим раиси

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Поиски вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси осложнены темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте, сообщает агентство Tasnim.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган.Корреспондент агентства передает с места ЧП, что в районе поисков наступил вечер, идет дождь. "Заявления спасателей свидетельствуют о сложности проведения спасательных операций. Ведущие к месту ЧП дороги не асфальтированы, на автомобилях по территории не проехать, в том числе из-за рельефа. Спасатели вынуждены добираться туда пешком", - сообщает корреспондент.Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авария с вертолетом президента ирана, в мире, иран, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев