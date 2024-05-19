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Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки - РИА Новости, 19.05.2024
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19:49 19.05.2024 (обновлено: 19:59 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947051343.html
Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки
Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки - РИА Новости, 19.05.2024
Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки
Поиски вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси осложнены темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T19:49
2024-05-19T19:59
авария с вертолетом президента ирана
в мире
иран
ибрахим раиси
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Поиски вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси осложнены темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте, сообщает агентство Tasnim.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган.Корреспондент агентства передает с места ЧП, что в районе поисков наступил вечер, идет дождь. "Заявления спасателей свидетельствуют о сложности проведения спасательных операций. Ведущие к месту ЧП дороги не асфальтированы, на автомобилях по территории не проехать, в том числе из-за рельефа. Спасатели вынуждены добираться туда пешком", - сообщает корреспондент.Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
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авария с вертолетом президента ирана, в мире, иран, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев
Авария с вертолетом президента Ирана, В мире, Иран, Ибрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев
Поиски вертолета с президентом Ирана осложняют темнота и осадки

Tasnim: из-за темноты и осадков к месту ЧП с вертолетом Раиси нельзя проехать

© IRNAСпасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
© IRNA
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Поиски вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси осложнены темнотой и осадками, к месту ЧП невозможно проехать на транспорте, сообщает агентство Tasnim.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган.
Корреспондент агентства передает с места ЧП, что в районе поисков наступил вечер, идет дождь. "Заявления спасателей свидетельствуют о сложности проведения спасательных операций. Ведущие к месту ЧП дороги не асфальтированы, на автомобилях по территории не проехать, в том числе из-за рельефа. Спасатели вынуждены добираться туда пешком", - сообщает корреспондент.
Раиси ранее в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
Авария с вертолетом президента ИранаВ миреИранИбрахим РаисиХосейн Амир АбдоллахианИльхам Алиев
 
 
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