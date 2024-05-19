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Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
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18:38 19.05.2024 (обновлено: 21:40 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947042905.html
Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси
Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси
Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:38
2024-05-19T21:40
красный полумесяц
авария с вертолетом президента ирана
иран
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на главу иранского Красного Полумесяца. Ранее агентство Tasnim сообщало, что местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Ибрахим Раиси, определено."Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел аварию на северо-западе страны.
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красный полумесяц, авария с вертолетом президента ирана, иран, в мире
Красный полумесяц, Авария с вертолетом президента Ирана, Иран, В мире
Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси

Tehran Times: спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета Раиси

© Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на главу иранского Красного Полумесяца.
Ранее агентство Tasnim сообщало, что местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Ибрахим Раиси, определено.
"Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел аварию на северо-западе страны.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
Красный полумесяцАвария с вертолетом президента ИранаИранВ мире
 
 
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