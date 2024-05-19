https://ria.ru/20240519/vertolet-1947042905.html

Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси

Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

Поисково-спасательная группа добралась до места ЧП с вертолетом Раиси

Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:38

2024-05-19T18:38

2024-05-19T21:40

красный полумесяц

авария с вертолетом президента ирана

иран

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947040802_109:59:850:476_1920x0_80_0_0_962fd05b9a5f5d2a361fbfd198e336d3.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на главу иранского Красного Полумесяца. Ранее агентство Tasnim сообщало, что местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Ибрахим Раиси, определено."Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел аварию на северо-западе страны.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красный полумесяц, авария с вертолетом президента ирана, иран, в мире