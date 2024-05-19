https://ria.ru/20240519/vertolet-1947042810.html

ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана

ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана - РИА Новости, 19.05.2024

ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана

Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T18:37

2024-05-19T18:37

2024-05-19T18:51

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иран

шарль мишель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет с президентом Ирана и министром иностранных дел был вынужден совершить непредвиденную посадку, их состояние пока не прояснилось. Внимательно отслеживаем ситуацию совместно с государствами-членами ЕС", - написал Мишель в сети X.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.

https://ria.ru/20240519/vertolety-1947028855.html

иран

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в мире, евросоюз, иран, шарль мишель, евросовет