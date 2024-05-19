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ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
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18:37 19.05.2024 (обновлено: 18:51 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947042810.html
ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана
ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана - РИА Новости, 19.05.2024
ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана
Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T18:37
2024-05-19T18:51
в мире
евросоюз
иран
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет с президентом Ирана и министром иностранных дел был вынужден совершить непредвиденную посадку, их состояние пока не прояснилось. Внимательно отслеживаем ситуацию совместно с государствами-членами ЕС", - написал Мишель в сети X.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.
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в мире, евросоюз, иран, шарль мишель, евросовет
В мире, Евросоюз, Иран, Шарль Мишель, Евросовет
ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с президентом Ирана

Мишель: ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолетом с главой Ирана на борту

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«
"Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет с президентом Ирана и министром иностранных дел был вынужден совершить непредвиденную посадку, их состояние пока не прояснилось. Внимательно отслеживаем ситуацию совместно с государствами-членами ЕС", - написал Мишель в сети X.
Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Два вертолета из кортежа президента Ирана достигли пункта назначения
Вчера, 16:56
 
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