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СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
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17:19 19.05.2024 (обновлено: 18:23 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947032077.html
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси
Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:19
2024-05-19T18:23
иран
в мире
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim."Определено точное местонахождение вертолета с президентом", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.Отмечается, что район, где произошла жесткая посадка является труднодоступным. По данным агентства, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947023885.html
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иран, в мире, авария с вертолетом президента ирана
Иран, В мире, Авария с вертолетом президента Ирана
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси

СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был лидер Ирана

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. 19 мая 2024
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. 19 мая 2024
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim.
«
"Определено точное местонахождение вертолета с президентом", - говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.
Отмечается, что район, где произошла жесткая посадка является труднодоступным. По данным агентства, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Глава МИД Ирана находился на борту вертолета, попавшего в аварию
Вчера, 16:21
 
ИранВ миреАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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