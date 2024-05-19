https://ria.ru/20240519/vertolet-1947032077.html

СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси

СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси

Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T17:19

2024-05-19T17:19

2024-05-19T18:23

иран

в мире

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim."Определено точное местонахождение вертолета с президентом", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.Отмечается, что район, где произошла жесткая посадка является труднодоступным. По данным агентства, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947023885.html

иран

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иран, в мире, авария с вертолетом президента ирана