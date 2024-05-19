https://ria.ru/20240519/vertolet-1947032077.html
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси
Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:19
2024-05-19T17:19
2024-05-19T18:23
иран
в мире
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Местонахождение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, определено, передает агентство Tasnim."Определено точное местонахождение вертолета с президентом", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе Ирана.Отмечается, что район, где произошла жесткая посадка является труднодоступным. По данным агентства, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947023885.html
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иран, в мире, авария с вертолетом президента ирана
Иран, В мире, Авария с вертолетом президента Ирана
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был Раиси
СМИ: спасатели определили местонахождение вертолета, в котором был лидер Ирана