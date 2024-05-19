В Иране опровергли сообщения об обнаружении вертолета президента
Общество Красного Полумесяца опровергло сообщения об обнаружении вертолета Раиси
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Иранское общество Красного Полумесяца опровергло сообщения СМИ об обнаружении вертолета с президентом страны Ибрахимом Раиси, передает агентство Mehr.
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"СМИ писали, что вертолет нашли. Однако, когда мы спросили, нам таких точных сведений не предоставили", — заявил представитель организации.
© ISNA Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© ISNA
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Ранее в воскресенье об обнаружении воздушного судна сообщил телеканал Press TV.
Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в окрестностях города Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение вертолета. Отмечается, что он совершил жесткую посадку в труднодоступном районе возле деревни Узи.
Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
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19 июня 2021, 15:48