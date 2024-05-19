https://ria.ru/20240519/vertiolet-1947060423.html

В Иране опровергли сообщения об обнаружении вертолета президента

В Иране опровергли сообщения об обнаружении вертолета президента - РИА Новости, 19.05.2024

В Иране опровергли сообщения об обнаружении вертолета президента

Иранское общество Красного Полумесяца опровергло сообщения СМИ об обнаружении вертолета с президентом страны Ибрахимом Раиси, передает агентство Mehr. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T21:18

2024-05-19T21:18

2024-05-19T21:44

иран

в мире

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

ильхам алиев

авария с вертолетом президента ирана

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Иранское общество Красного Полумесяца опровергло сообщения СМИ об обнаружении вертолета с президентом страны Ибрахимом Раиси, передает агентство Mehr."СМИ писали, что вертолет нашли. Однако, когда мы спросили, нам таких точных сведений не предоставили", — заявил представитель организации.Ранее в воскресенье об обнаружении воздушного судна сообщил телеканал Press TV.Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в окрестностях города Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение вертолета. Отмечается, что он совершил жесткую посадку в труднодоступном районе возле деревни Узи.Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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иран, в мире, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана