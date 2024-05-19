https://ria.ru/20240519/vagony-1946984121.html

В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 19.05.2024

В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:39

2024-05-19T10:39

2024-05-19T11:45

происшествия

березовский район

красноярский край

западно-сибирская транспортная прокуратура

красноярская железная дорога

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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства схода вагонов устанавливаются. "Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944563762.html

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

березовский район

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, березовский район, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога