https://ria.ru/20240519/vagony-1946984121.html
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 19.05.2024
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:39
2024-05-19T10:39
2024-05-19T11:45
происшествия
березовский район
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярская железная дорога
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства схода вагонов устанавливаются. "Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944563762.html
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березовский район, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога
Происшествия, Березовский район, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Красноярская железная дорога
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Прокуратура: в Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов