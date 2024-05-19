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В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 19.05.2024
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10:39 19.05.2024 (обновлено: 11:45 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vagony-1946984121.html
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости, 19.05.2024
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T10:39
2024-05-19T11:45
происшествия
березовский район
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
красноярская железная дорога
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства схода вагонов устанавливаются. "Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240508/stolknovenie-1944563762.html
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
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происшествия, березовский район, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура, красноярская железная дорога
Происшествия, Березовский район, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Красноярская железная дорога
В Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Прокуратура: в Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто схода с рельсов пяти вагонов грузового поезда в Березовском районе Красноярского края. 19 мая 2024
Место схода с рельсов пяти вагонов грузового поезда в Березовском районе Красноярского края. 19 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Место схода с рельсов пяти вагонов грузового поезда в Березовском районе Красноярского края. 19 мая 2024
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Пять вагонов грузового поезда в воскресенье сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, причины устанавливаются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги в Березовском районе Красноярского края произошел сход с пути пяти вагонов в составе грузового поезда", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства схода вагонов устанавливаются.
"Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБерезовский районКрасноярский крайЗападно-Сибирская транспортная прокуратураКрасноярская железная дорога
 
 
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